«Позволительно ли платить дань кесарю», – спросили фарисеи у Иисуса Христа. Это был «подставной» журналистский вопрос, они хотели «подловить» его. Если бы он ответил – «надо платить», то задел бы национальные чувства, и они заявили бы, ага, он хочет, чтобы мы платили налоги колониальному режиму Рима». Если бы он сказал – «не надо платить», то они обвинили бы его в призыве к бунту против империи. Но такого «ритора» не так легко было «подловить». Сын Божий сказал: «Принесите мне динарий, чтобы видеть его. Чье изображение отчеканено на монете?». «Кесаря» – ответили фарисеи. «Ну, тогда платите Кесарю – кесарево, а Богу богово». Это, прежде всего, на мой взгляд, означает, что «не следует путать обязанности перед государством с духовной жизнью». Но и «то, что изображено на деньгах, является символом государства».

Если вы помните, на советском рубле ничего нарисовано не было, на 3 и 5-рублевой в качестве символа был изображен Кремль, но не кесарь. На 10, 25, 50, 100-рублевых был Ленин – наш тогдашний «кесарь», не для всех приемлемый. На «аверсе» всех бумажных британских фунтов нынешняя королева (в ее молодые годы), Елизавета II, насколько я могу судить, никому на нервы не действует. На обратной стороне британских банкнот известный нам Чарльз Дарвин и Адам Смит, чуть менее известный Болтон и Уатт – изобретатели парового двигателя, и неизвестная нам Элизабет Фрай – благотворительница 19-го века. Кому платят налоги – Ленину, Королеве, созданному Бенджамином Франклином государству, если речь идет о 100-долларовой банкноте? Во всяком случае, кесари ушли в прошлое, Ленин также. Англичане и американцы не имеют никаких причин, и я уверен, что их не будет, отказываться от изображений королевы Елизаветы, Франклина или даже Дарвина и Адама Смита, и это, мне кажется, один из самых важных показателей состоявшегося государства и его могущества.

Мы постоянно находимся в душевных исканиях – этот символ плох, давайте его заменим на лучший. Хорошо еще не предлагают изобразить на деньгах лик какого-нибудь политика или исторической личности, царя или католикоса, понимаем, что начнется огромный «базар». Уже сейчас начался небольшой «базар», буквально, на пустом месте. Какие грехи совершили Чаренц, Туманян, Исаакян и Сарьян, что их пытаются заменить на других деятелей культуры? Они тоже, безусловно, достойны возвеличения, хотя понятно, что Паруйра Севака с Чаренцем не сравнить. Но в чем смысл такой «ротации», абсолютно непонятно. Для людей важно, чтобы они могли на эти деньги купить как можно больше товаров, а не то, что нарисовано на этих бумажных банкнотах.

… Не исключено, однако, что через 10 лет в Армении в обращении появится металлическая монета, на которой будет вычеканен профиль Владимира Путина.