Выхлоп темных инстинктов

Раньше, когда не было ни Фейсбука, ни интернета, я не знал, что есть так много людей, смыслом жизни которых является выплескивать из себя яд и желчь. Возможно, что именно интернет заставляет этих людей проявлять себя таким образом. Во всяком случае, среди пишущих на армянском языке пользователей интернета мне часто встречаются люди, которые считают своим долгом именно в этом пространстве демонстрировать свою неприязнь, ревность, зависть и прочие темные инстинкты. Когда я вижу имена подобных «комментаторов», а чаще, псевдонимы, я попросту не читаю написанное ими. Думаю, они на меня не обидятся, они же не для меня пишут, а облегчают себе душу.

Но избежать всех таких излияний невозможно. Например, вчера стало известно, что Сатик Сейранян взяла интервью у президента. Лично я рад, что близкому мне человеку это удалось. Но если бы даже это был не близкий человек, работа коллеги в любом случае заслуживает уважения. Но для обрисованных мною людей это удобный повод «прошипеть» в адрес журналиста. В частности, следующим образом: «Почему Сатик, почему не я, да если бы на ее месте был я, то задал бы такие сокрушительные вопросы…». Словом, снова выплеск нездоровых инстинктов, которые отравляют атмосферу.

Последний подобный всплеск злобных излияний произошел и против Александра Арзуманяна. Никогда бы не подумал, что в Армении есть люди, которые настолько «разобижены» на этого человека. После победы Карабахского движения в 90-е годы, он верно служил своему государству, и будучи министром, не присвоил себе даже щепки. В качестве оппозиции, да, он жестко критиковал действия властей, но разбрасывался не ругательствами, а предлагал пути, которые, в частности, во внешней политике, по его мнению, были бы выгодными для нашей страны. Я думаю, что было бы неразумно не использовать опыт людей, как он.

По поводу назначения Арзуманяна послом порой высказывается следующее суждение: «Да, он профессиональный дипломат, но при нынешнем режиме его профессионализм никому не нужен». Это, фактически, означает следующее, пока не наступит «тот» режим, который нам нравится, врачи не должны лечить, учителя не должны учить, сельчане не должны возделывать землю. Желательно, вообще ничего не делать, лежать на диване и браниться, пока Бог не пошлет нам какой-нибудь «хороший режим». Это тоже вариант.