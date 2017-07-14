«Остался этот символический год. Он всего лишь символ одного года»: Айрикян – министру образования и науки

Вчера министр образования и науки Левон Мкртчян после заседания правительства в беседе с журналистами обещал обосновать выделение 15 млн. драмов на размещения в школах фотографии Сержа Саргсяна: много это, или нет? Размещение в школах этих портретов он объяснил так: «В школах Республики Армения устанавливаются разные символы, например, наш герб. Президент РА тоже входит в систему символов».

Левон Мкртчян, конечно, прав, Серж Саргсян – символ Республики Армения. Но он уже более 9 лет находится на должности, и осталось менее года до конца срока его президентства.

В беседе с Aravot.am по этому поводу лидер ОНС Паруйр Айрикян заметил: «Ну, их объяснения, почему размещают, понятны. Но этому символу остался год. Ему всего лишь год осталось быть символом, он же не гимн, и не флаг, чтобы остаться». Паруйр Айрикян указал, что по новой Конституции эту должность, по сути, упразднили: «Это была должность, на которую избирались народом, и представляла собой ценность. Сейчас она заменена на некоего президента, избранного депутатами того или иного качества, без какой-либо ключевой роли. И возникает вопрос: если избрание народом президента было чем-то плохим, тупостью, сволочностью, почему Серж Саргсян продолжает оставаться президентом? Ведь Конституцию изменили, чтобы этой грязи, плохой вещи у армянского народа не было. И, конечно, я придерживаюсь другого мнения: народ сам должен выбирать президента, премьер-министра, судей. Однако, по их мнению, это безобразие. Если эта система исчерпала себя, то пусть Серж Саргсян уходит прямо сейчас».