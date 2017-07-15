ЕС проявляет дискриминационное отношение к Арцаху: видео

«У ЕС нет политики в отношении Арцаха, есть программа партнерства, у которой определенный ежегодный бюджет, а цель – установление связи между арцахским и азербайджанским народами», – сказал директор Европейского офиса АВБС Николя Давидян. Он считает, что этого недостаточно. Более того… Для разных европейских чиновников это всего лишь причина, чтобы сказать, что они что-то делают для Арцаха. Своими наблюдениями Николя Давидян поделился вчера во время анонса кампании «Вовлеченность Европы в Арцахе».

Кстати, проживающие в Европе армяне обратились с письмами к различным европейским чиновникам, в том числе и Верховному комиссару ЕС Федерике Могерини, желая узнать, когда Европа намерена начать осуществление программ в Арцахе? Получили ответы – после урегулирования конфликта. Тогда как есть другие непризнанные государства, где ЕС осуществляет разные программы: в Абхазии, на Северном Кипре, и других непризнанных государствах ЕС. Арцах – единственное непризнанное государство, где ЕС не осуществляет подобных программ. «Это несправедливо. Там тоже идет война, есть проблемы с правами человека», – говорит Николя, заметив, что независимо от времени и формы урегулирования Арцахской проблемы, сегодня там живут люди, которые нуждаются в защите своих прав: «Наша цель, чтобы должностные лица ЕС, его структуры смогли бы оказать помощь народу НКР».

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