Имущество членов Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Армении

Какое имущество задекларировали председатель и члены Комиссии по этике высокопоставленный должностных лиц Армении

Согласно декларации, представленной председателем комиссии Сирануш Саакян, ее доходы за 2016 год составили 12 млн. 884,783.00 драмов. Эти средства поступили за счет заработной платы или других эквивалентных платежей. Ее финансовые средства в конце прошлого года составили 6 тысяч евро и 3 млн. драмов. Госпожа Саакян в прошлом году нового имущества приобретала и не продавала, денег в дол не давала и не брала.

В 2013 году, когда Саакян была назначена на должность, согласно декларации, ее доходы составляли 438,544.00 млн. драмов. Глава комиссии по этике отметила, что ее доходы были получены за счет заработной платы и других гражданско-правовых договоров, а также за счет процентов, полученных от займов (кредитов).

На момент вступления в должность на счетах Сирануш Саакян было 11 мн. 500 тысяч драмов, 23 тысячи евро, 7 тысяч 200 долларов, она также владела автомобилем марки «MERCEDES-BENZ CLK 350». Других данных о недвижимости в декларации нет. По состоянию на прошлый год нет данных и о приобретении и отчуждении имущества.

Доходы заместителя председателя Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц РА Армена Худавердяна в прошлом году составили 12 млн. 14,465.00 тысяч драмов, финансовые средств – 10 тысяч долларов у 1 млн. драмов.

Займы Армена Худавердяна составили свыше 90 тысяч долларов и 15 млн. драмов.

На момент вступления в должностьу него были две квартиры в многоэтажных домах, данных об автомашине не было.

В целом доходы заместителя председателя комиссии по этике составили 7 млн. 744,195.00 драмов.

Член комиссии Эдгар Шатирян в 2016 году по займам получил или вернул 16 тысяч долларов – в начале налогового года, 18 тысяч – в конце. Финансовые средства Шатиряна в начале года составили 450 тысяч драмов, в конце года 850 тысяч.

На момент вступления в должность Эдгар Шатирян декларировал квартиру в многоэтажном здании и гараж, его займы составили 30 тысяч долларов, доходы составляли 2 млн. 202,705,00 драмов.

Член комиссии по этике Артак Саргсян задекларировал 37 млн 093,990.00 драмов за прошлый налоговый год.

В декларации господин Саргсян отметил, эти средства были получены за счет заработной платы и полученный займов (кредитов).

Финансовые средства Саргсяна в 2016 году составили 10 тысяч долларов и 500 тысяч драмов, в конце налогового года сумма составила 3 тысячи долларов и 1 млн. драмов.

Артак Саргсян в 2016 году брал и давал займы. В конце налогового года сумма составила 31 млн. 418,600.00 драмов. Он декларировал также автомобиль марки «INFINITI QX 60» стоимостью в 12,250,000.00 драмов.

Доходы члена Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Лилит Петросян в том же году составили 13 млн 648,193.20 драмов. В 2016 году она декларировала 20 тысяч долларов, ее займы составили 34 млн. 004,620.00 драмов. Об автомобилях и недвижимости информации в декларации нет. Лилит Петросян на момент вступления в должность задекларировала квартиру и 15 тыс. 500 долларов.

Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»

08.07.2017г