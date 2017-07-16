Примерно 5-километровый участок дороги от ресторанного комплекса «Агарцин», расположенного на южной окраине Дилижана, до окрестностей перекрестка старой трассы, ведущей к селу Семеновка, размечен сплошной линией.

И сплошная линия указанной дороги прерывается лишь на небольшом отрезке. Наличие сплошной линии на дороге протяженностью в 5 км означает, что на этом участке обгон автомобилей запрещен. В случае обгона, на водителя, допустившего это нарушение, налагается штраф. С 14 сентября 2016 года по настоящий день закрыт на ремонт участок Алаверди-Ванадзор межгосударственной автомагистрали Армения-Грузия.

Крупные грузовые машины, перевозящие грузы из-за границы через Баграташенскую таможню в Армению, и в обратном направлении, выезжают из Еревана, или приезжают в Ереван по трассе Ноемберян-Иджеван-Дилижан. Часто на дилижанских поворотах перед автомобилями появляется грузовая «фура», которая движется с низкой скоростью. Водители легковых автомобилей вынуждены или проезжать этот 5-километровый участок дороги за крупными грузовиками на низкой скорости, или же, обгоняя их, нарушать сплошную линию, что может быть зафиксировано дорожной полицией.

Водители Тавушского марза пожаловались нам по поводу сложившейся ситуации. Они считают, что наличие сплошной линии на 5-километровом участке дороги – это ловушка для водителей автомобилей, чтобы они вынужденно пересекали ее и штрафовались Дорожной полицией.