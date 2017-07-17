Село с разрушенными домами: бывшее заселенное азербайджанцами село Калаван армяне сделали всемирно известным

В свое время «отрезанное от мира» село Калаван всего за 3-4 года стало известным всему миру «культурой каменного века», покинутыми домами и богатой природой. Бежавший из Сумгаита вместе с семьей в 9-летнем возрасте Роберт Гукасян в один прекрасный день решил развивать село, используя мастерство и талант односельчан. И необязательно, чтобы односельчане владели компьютером или знали иностранный язык. Эти знания даже были противопоказаны для развития общины.

Сейчас Калаван может принять 10 тысяч туристов в год. «Нет таких общин, у которых не было бы возможностей для развития», – считает Роберт. Дорога, ведущая в рай под названием Калаван, ухабистая, но востребованная.

О том, как развивать даже умирающее село, читайте в печатном номере газеты «Аравот» от 13.07.2017г.

Фото – Нелли БАБАЯН