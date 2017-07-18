«Телевизор в доме раскололся на несколько частей»: в Одзуне подсчитывают ущерб, причиненный молнией

15 июля, около 20:00 в результате молнии пострадали множество семей в селе Одзун Лорийского марза. Большой ущерб был нанесен семье Переханян: вышла из строя вся техника в доме, крыша площадью в 110 квадратных метров, окна и т.д:

«Телевизор раскололся на несколько частей, вышла из строя вся электротехника, были повреждены электрические провода. К счастью, смогли сделать так, чтобы в доме не случилось пожара»,- в беседе с Aravot.am отметил глава сельской общины Одзун Арсен Титанян. Кроме семьи Переханян пострадали и другие семьи: «У этих людей вышло из строя электрическое оборудование. Главное, что обошлось без человеческих жертв. Сейчас мы хотим понять, будет ли решен вопрос компенсаций»,- отметил глава сельской общины.

В результате молнии вышли из строя также электрические и газовые счетчики, начался пожар. К счастью, пострадавших нет. Арсен Титанян отметил, что для подсчета нанесенного ущерба была создана комиссия: «Мы провели инвентаризацию, подсчитаем ущерб, попробуем понять сумму ущерба. Завтра обратимся в МЧС и в районную администрацию, посмотрим, что они нам ответят».