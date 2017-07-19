США желают помочь Армении создать новые рабочие места: бывший посол США в Армении

Соединенные Штаты в отношениях с Арменией пытают сделать акцент на создании рабочих мест в Армении, в беседе с «Голосом Америки» сказал экс-посол США в Армении Питер Томсен, занимавший эту должность в середине 90-х.

«Изначально мы желали от предоставления Армении гуманитарной помощи перейти к осуществлению экономических программ по развитию, а на третьем этапе, когда необходимость в гуманитарной помощи уменьшится, перейти к торговле и инвестициям, которые создадут для армян рабочие места».

Посол Томсен отметил, что сегодня Армения и США переходят к третьему этапу, когда помощь Армении сокращается, однако вместо этого страна получит американские инвестиции, благодаря которым в стране будут созданы новое производства. Бывший посол в этом контексте подчеркивает деятельность посла Армении в США Григора Ованнисяна, который недавно посетил передовые компании в Калифорнии:

«Это блестящий пример дипломатии: он пытается привлечь внимание таких гигантов как Google, Microsoft, сделать так чтобы они пришли в Армению, заказали в Армении некоторые программные решения».

Помимо экономических вопросов Армении нужно решить политические вопросы, в первую очередь проблемы, связанные с демократией и защитой прав человека, отмечает экс-посол:

«Все президенты, а я всех, в том числе и Сержа Саргсяна, прекрасно знаю, очень хорошие люди, эффективные лидеры. Я испытываю большое уважение к Сержу. Однако наступает время, когда от количественных нужно перейти к качественным изменениям».

Подробности – на сайте Армянской службы «Голоса Америки»