Турции нечего делать в вопросе карабахского урегулирования: Шармазанов ответил на заявление Чавушоглу

Государству, которое в открытую поддерживало и поддерживает террористическую политику Азербайджана, нечего делать в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Об этом вчера заявил в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении вице-спикер парламента РА Эдуард Шармазанов, комментируя заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о выводе армянских сил из Арцаха, передает Panorama.am.

«Арцахские вооруженные силы были и будут в Арцахе – по одной простой причине: они должны защищать спокойствие своей священной и свободной Родины», – подчеркнул Шармазанов.

Как указал вице-спикер парламента Армении, комично, когда о мирном урегулировании конфликта говорит оккупант.

«Вместо того, чтобы выступать с абсурдными призывами, вы лучше освободите Кипр от своего оккупационного присутствия», – подчеркнул Эдуард Шармазанов.