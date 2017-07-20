Россия нарушает договор о ЕАЭС

В последние дни с большим шумом обсуждается вопрос армянских водительских прав в России. Напомним, что с 1-го июня в России было запрещено принимать на работу иностранных водителей, у которых нет российских водительских прав за исключением граждан тех стран, в которых русский является государственным языком.

Армянская сторона попробовала решить проблему во время встречи председателя Национального собрания Армении Ара Баблояна с спикером Госдумы России Вячеславом Володиным. Во время этой встречи Володин предложил властям Армении придать русскому языку статус официального в Армении.

Свободное передвижение рабочей силы

Напомним, что Россия и Армения страны-участницы Евразийского экономического союза, а любой экономический союз предполагает свободное передвижение рабочей силы, капитала, товаров и услуг.

Статья 28 договора о ЕАЭС отмечает: «Внутренний рынок включает экономическую территорию, на которой, согласно положениям настоящего Договора, обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капитала». Фактически, ограничивая право армянских водителей на предоставление услуг в связи с страной происхождения водительских прав, РФ нарушает 28-ую статью договора о ЕАЭС. Более того, согласно 86-ой статье договора, «в Союзе осуществляется скоординированная (согласованная) транспортная политика». Это означает, что любое связанное с транспортом важное решение должно обсуждаться на уровне союза.

И хотя договор о ЕАЭС имеет высшую юридическую силу по сравнению с внутрироссийским законодательством, тем не менее, как можно догадаться, это мало интересует дорожную полицию РФ.

Пример ЕС

Для обеспечения свободного передвижения рабочей силы 28 стран Европейского Союза, например, признают водительские права друг друга, причем есть всесоюзные стандарты. Примечательно, что на немецких водительских правах даже на английском не написано «водительские права», все исключительно на немецком, но, несмотря на язык, права могут использоваться в других странах-членах ЕС.

Следовательно, хотя пример ЕС показывает, что можно найти всесоюзные стандарты, обсудить ситуацию и принять приемлемое для всех решение, РФ в очередной раз предпринимает односторонние шаги, нарушая договор о ЕАЭС. Более того, за исполнение своих обязательств в рамках ЕАЭС российская сторона предлагает Армении провести конституционные изменения в сфере, не имеющей отношения к транспорту, а именно в вопросе придания русскому языку статуса государственного.

Эта ситуация лучше всего описывает сущность и реальные цели существования ЕАЭС.

Анна Памбухчян,

«Союз информированных граждан»