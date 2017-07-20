Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения об «объединенной группировке войск» с Россией

Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило законопроект о ратификации соглашения об армяно-российской объединенной группировке войск. Законопроект в установленном законом порядке будет отправлен в Национальное собрание Армении на утверждение, передает Радио Азатутюн.

Отметим, что 14 июля Госдума РФ, а 19 июля Совет Федерации РФ ратифицировали соглашение с Арменией об объединенной группировке войск, подписанное в Москве 30 ноября 2016 года.

Соглашение и приложение к нему определяют предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск РФ и Армении.

Отмечается, что объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Согласно документу, «к основным задачам объединенной группировки относятся: своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Республики Армения в границах региона и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы РФ и Республики Армения в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Республики Армения в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов РФ и Республики Армения, расположенных в регионе».

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Соглашением определяются порядок назначения командующего, его полномочия и подчиненность в мирное и военное время, а также вопросы формирования объединенного командования в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время и вопросы создания объединенной системы управления группировкой. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими ВС РФ и Армении.

Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды.

В сопроводительных документах, представленных в Совет Федерации РФ, сказано, что реализация соглашения в полной мере отвечает интересам РФ, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Соглашение было подписано 30 ноября 2016 года в Москве министрами обороны Армении и России – Вигеном Саргсяном и Сергеем Шойгу.