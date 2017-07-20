Ночной скандал в Гюмри: врачи борются за жизнь представителя криминального мира

Прошлой ночью в 03.50 с тяжелыми телесными повреждениями в медицинский центр Гюмри поступил молодой человек по имени Аветик, который больше известен как Адло. Заместитель директора медицинского центра Гюмри Армен Хачатрян (на фото) рассказал, что пострадавший находится в реанимации, у него колото-резаные раны верхней части правого запястья, левого запястья геморрагический, травматический шок. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Прокурор марза Ширак Карен Габриелян отметил, что состояние пострадавшего тяжелое, и показаний дать он пока не может. Известно, что ранения Аветик получил рядом с газозаправочной станцией, которая находится напротив ночного клуба «Релакс». По предварительно информации, он развлекался в ночном клубе, это закончилось выяснением отношений и поножовщиной.

Подозреваемого или подозреваемых пока нет.