Эмоциональная цепочка

Если вы хотите ознакомиться с общественным мнением, узнать, «что думает народ», возьмите такси. Подчеркиваю – случайное. Поскольку, если вы хотите просто добраться из пункта А в пункт Б, то легче заказать такси через интернет, тогда водители кроме «здравствуйте» и «до свидания» ничего больше не скажут, они бритые, в основном – молодые, не курят, держат машину в чистоте и рабисной музыки не включают. Именно потому я думаю, что «случайные» таксисты, в конце концов, уступят место «организованным» таксистам: это конкуренция, и побеждает тот, кто предоставляет качественные услуги.

Однако если вы, так сказать, «ищете приключений» (а это, как известно, неотъемлемая часть профессии журналиста), то, естественно, вы должны начать беседу с «классическими» водителями. Хочу рассказать мое последнее «приключение». Сажусь в «персональное» такси и говорю – «едем на Северный проспект». Водитель мне отвечает – «и зачем ты только едешь туда?». «А что тут такого?»,- спрашиваю я. «Я ненавижу это место»,- объясняет таксист. Говорю – «и я с ума не схожу». «Я коренной ереванец,- продолжает он,- Еревана больше не осталось». Проезжаем несколько сотен метров: «Брат, тысячу извинений, но давай я здесь остановлю, не хочу ехать туда. Когда говорят – «Северный проспект», я вспоминаю карабахцев, извини, пожалуйста». Я извинил и вышел из такси.

Я не собираюсь критиковать этого водителя, тем более – высмеивать его. Хочу вместе с вами понять особенности массовой психологии. Понятно, что она иррациональна – логическая, причинно-следственная связь уступает место эмоциональной, «случайной» очередности – Северный проспект – богачи – карабахцы.

Очевидно, что для «локального расизма» никаких оснований нет: люди, родившиеся в этой части армянской земли или их поколения (в том числе и я) не имеют единой характеристики – ни положительной, ни отрицательной. Коллективная ненависть по отношению к богатым тоже не имеет никакого логического объяснения: среди богатых, так же, как и среди бедных, есть как прекрасные люди, так и сволочи. Лично мне не нравится архитектура Северного проспекта, тем более то, что здания на этом проспекте были построены с грубым нарушением прав живущих там людей. Однако, хотим мы того или нет, сегодня Северный проспект является одном из излюбленный мест как для ереванцев, так и для гостей столицы.

Массовая психология не только иррациональна, но и лишена любого проявления широты мышления. Получается приблизительно следующее: «если эта часть Еревана мне не нравится, то я туда не поеду».