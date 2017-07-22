Армения примет участие в учениях НАТО Noble Partner 2017 в Грузии, Азербайджан отказался

Министр обороны Грузии Леван Изория объявил вчера о том, что крупномасштабные военные учения Noble Partner 2017 («Благородный партнер») начнутся 30 июля с участием пяти стран-членов НАТО и трех стран-союзников. Об этом сообщает издание Agenda.Ge.

Личный состав учений, которые сосредоточены на совершенствовании навыков обороны и наступления, будет включать более 2800 солдат.

В учениях примут участие военнослужащие из США, Великобритании, Германии, Словении, Турции, Украины, Армении и Грузии.

Noble Partner 2017 является частью учений Европейского командования в регионе Черного моря, который проводится на территории семи стран.

Noble Partner 2017 будет продолжением Saber Guardian, в Болгарии, Румынии и Венгрии и Си Бриз в Украине.

военные учения Noble Partner 2017 будут проходить в Грузии до 13 августа на полигоне Вазиани.

Впервые немецкие бронетранспортеры Boxer будут участвовать в учениях.

Американские танки Abrams, БМП Bradley и Striker, а также американских военные самолеты C-130 также будут участие в учениях.

Основанные в 2015 году, военные учения Noble Partner изначально были предусмотрены для обучения военнослужащих из Вооруженных сил Грузии и стран-членов НАТО как единиц Сил реагирования НАТО и для улучшения совместимости грузинских войск с подразделениями НАТО.

В прошлом году участвовали около 1300 военнослужащих, в том числе 650 из США, 500 грузинских и 150 британских, на учебном полигоне Вазиани.