«Мужество» 35-летней женщины из Гюмри: Лилит Хачатрян родила 11-го ребенка – видео

Вчера 35-летняя Лилит Хачатрян из Гюмри родила 11-го ребенка. У женщины теперь шесть сыновей и пять дочерей. Малыша, родившегося с весом 3 кг 600 граммов назвали Давидом. Новоназначенный губернатор Ширакского марза Артур Хачатрян поспешил в роддом – увидеть малыша. Губернатор сказал роженице: «Это героизм с вашей стороны, мы еле уговариваем людей родить одного, вы служите хорошим примером для всех. Это означает доверие по отношению к стране, если доверия нет, то и в семье рождаются один-два ребенка».

В беседе с журналистами губернатор отметил, что в конце рабочей недели эта самая приятная весть для них: «Это очень радует, вы знаете, что демографическая ситуация довольно тяжелая, исходя из социально-экономической ситуации люди не хотят иметь много детей, но мы видим, что бывают исключения. Дай бог, чтобы такие исключения стали закономерностью, чтобы исключением стали семьи, в которых один-два ребенка. Конечно, 11 детей – это мужество, героизм, таким людям государство должно помогать»,- отметил губернатор.

На наш вопрос, как именно государство должно поощрять многодетность, Артур Хачатрян ответил: «Если говорить о рождаемости, то есть несколько причин, и одна из этих причин – отсутствие работы. Государство не в состоянии содержать детей до 18 лет. Мы должны обеспечить родителей работой, чтобы у них был стабильный доход. Еще одна важная задача – квартирный вопрос, знаете, времена меняются, молодые семьи хотят жить отдельно. Надеюсь, те программы, которые есть в Ереване будут и в Гюмри – доступные условия, будь то ипотечный кредиты или социальные квартиры. Говоря о социальных квартирах, я имею в виду квартиры, предоставляемые государством – без права на отчуждение. Преимущества матерям и разъяснительные работы о том, что хорошо иметь много детей».

На вопрос Aravot.am о том, не смелый ли это шаг – наши дни родить 11 детей, 35-летняя Лилит Хачатрян ответила: «У каждого ребенка своя удача. Господь дает силы».