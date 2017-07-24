Флагман ВМС США, авианосец-гигант «Джеральд Р. Форд» торжественно принят в состав флота: видео

Голос Америки. На базе ВМС США в Норфолке, штат Вирджиния, в субботу состоялась церемония приема в состав американского военного флота нового авианосца «Джеральд Р. Форд», названного в честь 38-го президента США. Церемонию возглавил президент Дональд Трамп, специально для этого прибывший в Норфолк.

Авианосец «Джеральд Р. Форд» – это флагман нового поколения, построенный с применением самых последних технологий.

Из-за того, что современный авианосец представляет собой одну из наиболее сложных инженерных конструкций в мире, строительство «Джеральда Форда» обошлось в 13 млрд долларов.

«Где бы это судно ни появилось, его вид на горизонте будет вселять облегчение в души наших друзей, а наши враги задрожат от страха, потому что каждый будет знать: американцы надвигаются и надвигаются мощно», – сказал в своем приветственном слове Дональд Трамп, назвав авианосец «стотысячетонным посылом всему миру».

По выражению главы Белого дома, новый корабль не только послужит «сдерживающим фактором, который избавит нас от необходимости сражаться», но и, в случае военного конфликта, обеспечит «всегда один и тот же результат: мы победим, победим, победим».

Трамп, который не раз подвергал критике предыдущую администрацию Белого дома за недостаточное внимание к вопросам боеготовности армии и флота, призвал Конгресс США «выполнить свою работу» и обеспечить «стабильный и предсказуемый уровень финансирования» вооруженных сил.

«Джеральд Р. Форд» принадлежит к так называемым «супер-авианосцам»: первому новому классу военных кораблей США за последние 40 лет. Он также является наиболее дорогостоящим за всю историю: его строительство началось в 2009 году, с предполагаемой датой окончания в 2015 году и стоимостью в 10,5 млрд долларов. Из-за различных доработок и задержек итоговая сумма затрат оказалась выше.

«Джеральд Р. Форд» рассчитан на 50 лет эксплуатации, а его ядерный реактор позволяет заправлять корабль топливом лишь раз в 20 лет. Имя, данное авианосцу, вполне подходящее: 38-й президент США Джеральд Форд в годы Второй мировой войны служил офицером в американском ВМФ. На церемонию спуска авианосца на воду в 2013 году, в качестве почетного гостя, была приглашена дочь президента Форда – Сюзан Форд Бэйлз.

Пентагон планирует, что суперкорабли этого класса постепенно заменят десять стареющих авианосцев класса «Нимиц», несущих сейчас службу в различных регионах планеты. По оценкам командования ВМС США, строительство, вместе с «Джеральдом Фордом», еще двух новых авианосцев – «Джон Кеннеди» и «Энтерпрайз» – обойдется в 43 млрд долларов.