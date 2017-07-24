Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:42 | Июль 24 2017
17:42 | Июль 24 2017

Генрих Мхитарян в Калифорнии: победа на «Реалом и фотография с Джулией Робертс

Генрих Мхитарян в Калифорнии: победа на «Реалом и фотография с Джулией Робертс

Голливудская знаменитость, актриса Джулия Робертс вчера 23 июля присутствовала на матче Международного Кубка чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

Матч Международного Кубка чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой «МЮ» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти точнее оказался «Манчестер Юнайтед» – 2:1.

Фотография Джулии Робертс в футболке «красных дьяволов» на «Ливайс-стэдиум» (Levi’s Stadium) появилась и на странице клуба в соцести Facebook.

Фотографию с Робертс в своем Instagram опубликовал также капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

Фото – Livesport.ru

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Рубрики: Спорт

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