Армения – участник широкомасштабных учений НАТО: почему Азербайджан остался безучастным?

Азербайджан, считая себя партнером НАТО, ведет чрезвычайно агрессивную политику в отношении другого партнера НАТО – Армении

30 июля в двух базах, расположенных недалеко от Тбилиси, стартуют третьи ежегодные военные учения НАТО «Достойный партнер-2017», которые в этом году являются самыми масштабными. В них примут участие представители вооруженных сил 8 стран – Армении, Грузии, США, Британии, Германии, Турции, Словении и Украины. Вокруг темы «Аравот» побеседовал с редактором джавахского отдела Javakhk Media, главным редактором информационного сайта Akhaltskha.net, руководителем общественной организации «Аналитический центр медиа Самцхе-Джавахетии» Эдуардом Айвазяном из города Ахалцихе, Грузия.

– Господин Айвазян, грузинская и международная пресса считает предстоящие 30 июля учения НАТО «Достойный партнер-2017» событием исторического значения, и подчеркивает, что они придадут новое качество отношениям Грузии с Западом, а также положительно повлияют на региональную безопасность. Какова в этой связи Ваша оценка как действующего аналитика в Грузии?

– Конечно, я согласен с оценкой, что военные учения НАТО «Достойный партнер-2017» положительно повлияют на безопасность региона и поднимут на новый уровень отношения Грузия-НАТО. Грузия давно связала свое будущее с НАТО, и в этом смысле эти учения действительно можно считать историческими, поскольку с их завершением, уверен, откроется новый этап в отношениях этого военно-политического альянса с Грузией. Определенное время спустя за этим может последовать полноценное членство страны в НАТО. Думаю, что больше не будет долго тянуться со стартом процесса вступления Грузии в НАТО. Эти учения именно об этом и свидетельствуют, что НАТО намного ближе к Грузии, чем некоторые считают.

– По Вашему мнению, с учетом каких угроз НАТО инициирует такого рода учения, привлекая 2800 участников из 8 стран?

Угроз сегодня больше, чем когда-либо, будь то активность террористов в Ираке и Сирии, или непредсказуемое агрессивное поведение России и Азербайджана в отношении своих соседей, что создает большую угрозу в нашем регионе. К примеру, из грузинской прессы постоянно можно узнать о том, как часто российские солдаты осуществляют передвижение рубежа, постепенно вклиниваясь глубже в территорию Грузии. Или же, что та же Россия в таких крупных количествах поставляет наступательное вооружение в Азербайджан. Убежден, что учитывая все эти угрозы, НАТО и проводит учения в Грузии, чтобы показать, что военно-политический альянс небезразличен к ситуации, сложившейся вокруг Украины, Грузии и Армении.

– Весьма примечательно, что на этих учениях только Армения и Украина примут участие в качестве стран, не являющихся членом, но партнером НАТО. Как мы видим, в этом ряду отсутствует Азербайджан. О чем это свидетельствует?

– Вы не отметили Грузию. Грузия не является пока членом НАТО, хотя из перечисленных стран имеет самые тесные связи с НАТО. Что же касается вопроса, почему в этих учениях не участвует Азербайджан, то можно предположить, что Азербайджан не привлечен в учения сразу по нескольким причинам. Прежде всего, Азербайджан – слишком коррумпированная страна, где вместе с этим грубейшим образом и тотально нарушаются основные права человека. НАТО, исходя из своих же принципов, конечно, не может считать это приемлемым. Во-вторых, Азербайджан, считая себя партнером НАТО, ведет чрезвычайно агрессивную политику в отношении другого партнера НАТО – Армении. Азербайджан постоянно осуществляет провокации на границах с Арменией и Арцахом, и помимо этого, угрожает полномасштабной войной. Мы все также помним, как в Венгрии, именно в ходе мероприятия в рамках программы НАТО, азербайджанец топором зарубил офицера армянской армии Гургена Маргаряна, и как преступник Рамиль Сафаров не только был отпущен на свободу, но и героизирован в Азербайджане. Все это, полагаю, имеют прямую связь с причинами, почему Азербайджан удерживается подальше от военных учений НАТО «Достойный партнер-2017». Чтобы быть полностью объективным, нужно отметить, что сегодняшнее видение будущего региона во многих вопросах у России и Азербайджана совпадает, и это еще одна причина, почему Азербайджан изолируется от этих учений.

– Эти учения свидетельствуют о появлении новых реалий, в частности – новых элементов в архитектуре региональной безопасности. По Вашему мнению, как это повлияет на настроения и представления джавахского армянства?

– Джавахские армяне всегда были законопослушными и достойными гражданами Грузии. Когда страна оказывалась в военном положении, наш народ всегда делал максимальное, чтобы в регион не просочились подстрекатели и силы, которые вносят раскол, чтобы регион оставался безопасным и состоятельным. Это свидетельствует о том, что наш народ всегда желал, что у Грузии были сильная государственность, развитая демократия и безопасные границы, где будут уважаться все права армян Джавахка. Касательно того, как повлияют эти военные учения на настроения и представления живущих в Самцхе-Джавахети армян, то нужно отметить, что вовлеченность Армении в эти учения меняет многое в представлениях нашего народа. В прошлом многие, говоря НАТО, понимали Турцию, а сейчас увидят, что армянский солдат также, с триколором на плечах, будет участвовать в учениях, и это возымеет очень большое, положительное воздействие на психологию нашего народа.

– Когда отношения Армения-Грузия обретают также составляющую безопасности, как повлияют эти реалии на армян-граждан Грузии?

– Очень важный вопрос. Я всегда отмечал, что Армения и Грузия должны быть в одной и той же системе безопасности. В этом регионе по-другому выжить невозможно. Однако, как мы знаем, страны интегрированы в разные системы, и это в некоторой мере негативно сказывается на армянской общественности Самцхе-Джавахети. Чтобы было яснее, скажу, что грузинская пресса, как и общественные организации, создают у международных структур впечатление, якобы армяне Джавахка придерживаются российской ориентации. В действительности, ничего такого не существует, однако, данная тема является предметом спекуляций, когда местные армяне говорят о своих правах. Возвращаясь к вопросу, скажу, что участие Армении во всех возможных мероприятиях, организуемых НАТО, очень важно. Армения тем самым сблизит отношения с альянсом, что, конечно, во многих смыслах, повлияет положительно на положение прав армян Самцхе-Джавахети.

Беседовала Луиза СУКИАСЯН

Газета «Аравот»

29.07.2017г