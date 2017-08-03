Социальные проекты остаются приоритетом Союза армян Украины: Давид Мкртчян

Заместитель Председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян в комментарии изданию AnalitikaUA.net рассказал о реализации проектов организации, направленных на социальную поддержку, а также о роли социальных и благотворительных инициатив в жизни САУ.

«Среди множества аспектов жизни армянской общины важное место занимает реализация социальных и благотворительных проектов, – отметил в комментарии Давид Мкртчян. – За время работы, Союз армян Украины доказал, что социальная поддержка заслуживает особого внимания со стороны организации».

«Важную роль в реализации таких проектов, как оказание гуманитарной помощи, играет оперативность реагирования, координация работы, а также сплоченность армянской общины, — отметил Давид Мкртчян. – Союз армян Украины, как и многие ответственные организации, не мог бездействовать, когда в стране многим людям понадобилась помощь. В организации посильной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей, приняли участие как центральный аппарат, так и региональные подразделения САУ, а реализация проходила при поддержке Общества Красного Креста Украины и Украинской епархии ААЦ».

«Следует отметить, что благотворительные проекты организации реализуются не только в Украине, — добавил Давид Мкртчян. — Союз армян Украины не мог оставаться в стороне после апрельской эскалации 2016 года на исторической родине.

Уже 14 апреля, на внеочередной конференции Союза армян Украины в Киеве, главами региональных армянских общин страны единогласно была поддержана инициатива Председателя организации Вилена Шатворяна об оказании гуманитарной помощи пострадавшим.

По результатам совместной работы с Украинской епархией Армянской Апостольской Церкви, Посольством РА в Украине, а также местными структурами в Армении, сорок семей уже год получают регулярную помощь. Все действия постоянно осуществляются под личным контролем Вилена Шатворяна», отметил Мкртчян.

По словам Мкртчяна, «сегодня благотворительностью может заниматься любой человек, который имеет желание и возможности, для этого как в Украине, так и в Армении есть разные способы».