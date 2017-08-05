Директор музея Ованнеса Туманяна – об экспозиции «Затмение»: «Наша проблема – это подонки среди армян»

4-го августа на площадке под открытым небом у входа в музей Ованнеса Туманяна состоялось открытие экспозиции под названием «Затмение», которая посвящена жертвам советской диктатуры. Экспозиция рассказывает о том, как совпали интересы Мустафы Кемаля и ленинско-сталинского большевизма против Армении и армянства, как армянские большевики превратились в самозабвенных деятелей антиармянской политики.

На одном из выставленных щитов акцентировался факт, что в 1920-53гг жертвами большевистского террора стали 45000 жителей Армении. И еще, большевистской Россией 10 миллионов золотом и оружия с боеприпасами было безвозмездно передано Кемалистской Турции во имя большевистской революции в Турции и расчленения Армении.

Директор Музея Ованнеса Туманяна Нарине Тухикян в беседе с Aravot.am заявила, что открытие экспозиции считает своим священным долгом.

«Я ждала 2017-го года, говорила: буду ли я в музее или нет?… Почему зародилась эта идея?… Прежде всего – наследники Ованнеса Туманяна, это является ключевым, и это его музей. И наконец, я сама – внучка репрессированных. Эта тема – наименее освещенная, об этом говорилось меньше всего», – сказала г-жа Тухикян.

На наше замечание, что посетителей пока мало, госпожа Тухикян ответила: «Люди волей или неволей, но прочтут это, так как выставка продлится до глубокой осени. Многие подавлены советским режимом, но у нас есть новое поколение, которое должно раскрыть армянскую сволоту. Наша проблема – это армянский подонок, армянский большевик, который чего только не совершил… Наша проблема не Ленин, не большевизм, не турецкий меньшевизм, не Кемаль, а наш средний подонок. Туманян говорил – мы испорчены изнутри, наше очищение должно идти изнутри. И пока не произойдет люстрации, не будем знать, кто есть кто, кто тайный агент КГБ, сволочь, мы не сможем двигаться вперед, и окажемся в той же цепи. Это страшные документы. Читаешь и поражаешься: это на самом деле сотворили мы, «армяне» по национальности?..

Микоян говорил: «Расстреляем еще 700 человек, александропольские большевики самозабвенно говорили – давайте организуем дезертирство в воюющей армянской армии, чтобы они вдруг не стреляли в турок, потому что турки уже большевики… Арташес Каринян говорил – армян не следует собирать в Армении, их надо разбросать по территории России…

И когда я все это прочитала, вспомнила программу «Соотечественники», которую совсем недавно проводило посольство России, и наше правительство или не знало об этом, или смолчало, до тех пор, пока средства информации не подняли соответствующий шум. Армяне добровольно отказывались от армянской идентичности, гражданства Армении, и уезжали в Сибирь работать, потому что там был «кусок несвятого хлеба», как говорил Нжде. Это наша боль, и наша проблема – мы сами».

Нарине Тухикян считает так: «Пока мы грязны, вокруг нас и в нас самих, в нашей стране будет собираться грязь всего мира, до тех пор, пока мы сами не очистимся».

Между прочим, посетители выставки говорили, что если кто-то будет против выставки, или негативно выскажется в ее адрес, это будет своеобразной люстрацией.