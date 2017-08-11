Чем же недоволен Путин?

С Алиевым регулируют сложные отношения, а Армении дают понять, что они не восхищены некоторыми ее шагами

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За несколько дней до начала обсуждений относительно подписания документов о возможности поставки Россией Турции систем C-400, размещения их на армяно-турецкой границе, в начале июля, азербайджанская пресса, со ссылкой на релиз министерства обороны страны, сообщила, что в Азербайджан добралась еще одна партия современных российских вооружений. Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и военное оборудование предусмотрены для точечного поражения с помощью ракетных систем военной техники, инженерных сооружений, живой силы и других объектов. «Закупленное у России вооружение повысит боевые возможности расположенных на линии фронта войск», – сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Азербайджана.

В распространенном 10 июля Министерством обороны Азербайджана видеоматериале демонстрируются модернизированные ракеты MO.1.01.04M к тяжелой огнеметной системе TOС -1А «Солнцепек» российского производства. На опубликованных сайтом Razm.info фотографиях и в видеоматериале видны, как минимум, 400 таких ракет. Напомним, что Россия поставляет оружие Азербайджану в соответствии с ранее достигнутой договоренностью о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами, по заключенному еще в 2011-2013 гг.. договору. В 2016 году эти системы были использованы против армянской армии во время апрельской войны.

С появлением информации о вооружении Россией Азербайджана и Турции, 22 июля, в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Путин ждал от этой встречи обсуждения путей решения региональных проблем. «Рад возможности поговорить с Вами и о наших двусторонних отношениях, о том, как складывается ситуация в регионе. Она непростая, но надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем. Разумеется, поговорим о том, как развиваются двусторонние связи Азербайджана и Российской Федерации. У нас большой объем работы и много совместных планов на будущее», – сказал в самом начале встречи Путин. Алиев в ответ заверил, что азербайджанская сторона удовлетворена уровнем отношений с Россией.

Нашли ли Путин и Алиев в Сочи решения для сложных проблем на Южном Кавказе, неясно, во всяком случае, помимо официальных релизов никакой другой информации нет. Пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что на встрече Путин и Алиев «в очередной раз подтвердили стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном, подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах».

«Президенты двух стран обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. Они выразили уверенность, что «дружественные отношения и стратегическое партнерство будут развиваться и в будущем», – говорится в релизе.

С одной стороны Путин дает понять, что Москва имеет с Баку множество нацеленных на будущее совместных проектов, но ссылается и на то, что ситуация в регионе не столь проста, и он обсуждает с Алиевым сложные вопросы. А проблемы в последнее время действительно имели место, которые свидетельствовали, что в отношениях между Россией и Азербайджаном не все настолько гладко. В начале прошлого месяца Россия потребовала от Баку прекратить дискриминацию в отношении российских граждан с армянскими фамилиями. «Вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу», – заявили в МИД России, приведя ряд примеров. «Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами», – говорится в заявлении МИД России, и добавляется, что из ситуации будут сделаны «соответствующие выводы».

Российские информационные агентства сообщали, что с начала этого года Баку отказало в разрешении на въезд в Азербайджан 25 гражданам с армянскими фамилиями, они задерживались в аэропортах страны, зачастую без еды, воды и медпомощи, а затем насильственно выдворялись из страны за свой счет. Подобные действия проводились в отношении граждан, имеющих армянские имена и фамилии, но были и случаи, когда в Азербайджане лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления «армянских предков», сообщал TACC. По сообщению информагентства, в МИД РФ указали, что неоднократно, в том числе в официальных нотных обращениях, требовали прекращения этой практики, но не получили внятного и удовлетворительного ответа. «В ответной ноте азербайджанского МИД говорится, что «для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц».

Ранее в российско-азербайджанских отношениях был зафиксирован еще один «инцидент». В конце мая Азербайджан осудил и назвал политическим решение о роспуске Верховным судом России общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс». МИД Азербайджана, назвав это решение «недружественным шагом» дружественных российских властей, заявил, что таким способом Россия оказывает содействие Союзу армян России.

«Все это может оказать негативное влияние на посредническую роль России в рамках урегулирования Карабахского конфликта», – сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев. С иском в Верховный суд РФ о роспуске в России азербайджанской организации обратилось министерство юстиции страны, утверждая, что некоторые положения устава организации не соответствуют требованиям российского законодательства. Решение о роспуске организации, созданной в 2001 году и объединяющей более двух миллионов азербайджанцев, породило серьезное недовольство в правящей элите Азербайджана. Расточающие постоянно хвалу в адрес России представители правящей партии Азербайджана не скрывали своего гнева.

«Мы никогда не делали ничего, что бы противоречило интересам России. Милли Меджлис должен принять официальное заявление в связи с этим. Что же это значит? В России все вопросы решены, оставался только вопрос ВАК?», – заявил заместитель исполнительного секретаря возглавляемой президентом Ильхамом Алиевым партии «Ени Азербайджан», депутат Сиявуш Новрузов. Представитель правящих сил в качестве ответной меры пообещал обратиться к официальным органам страны с требованием о проверке документации действующих в Азербайджане российских центров и общин.

Структура, имевшая в регионах России десятки отделений, была создана по инициативе президента Азербайджана Гейдара Алиева, и на первом заседании конгресса присутствовал Владимир Путин. Между тем, официальная Москва назвала «неприемлемыми» обвинения Баку.

«Мы не нуждаемся в сомнительных советах относительно того, как нам выстраивать межэтнические отношения в собственной стране», – заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, добавив: «Оценка решения российского суда в отношении российской общественной организации как «недружественного шага» в отношении Азербайджана выглядит странно, и, конечно, жаль, что МИД Азербайджана поднимает его и видит за этим армянский след».

Указанные «инциденты» в российско-азербайджанских отношениях, по всей вероятности, являются следствием существующих более глубоких проблем. Москва, пожалуй, ожидает от Баку большего в вопросах, связанных с геополитической ориентацией и энергетическими проектами. Интересен и тот факт, что Азербайджан не участвует в стартовавших в Грузии с 31 июля военных учений НАТО «Noble Partner 2017». А вот в связи с участием Армении в указанных учениях с российской стороны прозвучало «недовольство». Российский аналитик Сергей Строкань пришел к выводу, что Армения сближается к НАТО. Его удивило участие Армении, так как Армения является членом ОДКБ и считается форпостом России на Южном Кавказе. Хотя аналитик и отмечает, что участие Армении в проводимых в Грузии учениях больше носит символический характер, тем не менее, он задается вопросом: почему Армения решила участвовать в этих учениях, и кстати, впервые. Российский аналитик приходит к выводу, что действия Армении все же следует рассматривать в качестве демарша против России, что обусловлено растущим в армянском обществе недовольством в связи с продажей Россией оружия Азербайджану.

Российский экономист Никита Кричевский в интервью одному из азербайджанских сайтов пытается объяснить, что Россия не против силового решения Карабахской проблемы, так как не имеет весомых аргументов, чтобы так не поступать, тем более, после «объединения Крыма и России», то есть, в данном случае, согласно российскому экономисту, «это вопрос присоединения к матери-Азербайджану». Как видно, Москва переходит к этапу недовольства Арменией, предпринимает некоторые пропагандистские уловки с намеками Армении. Фактически, с одной стороны, Россия с Алиевым уточняет сложные отношения, с другой стороны, пока что, хотя и на уровне экспертов, дает понять, что не столь уж восторженна действиями Армении.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

10.07.2017г