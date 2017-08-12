В поисках третьего сценария

Для властей население представляет собой некую серую массу, которую во время выборов необходимо подкупить, подавить, запугать, простимулировать, чтобы достичь желаемого результата, а затем предпочтительно, чтобы в последующие 4-5 лет их, власть предержащих, «не беспокоили». Вполне возможно, что их и не будут беспокоить, но это не является для властей идеальным решением (с точки зрения государства, ясно, что это плохо), потому что, во-первых, униженные люди не стремятся к работе, созиданию и творчеству, во-вторых, в них, возможно, в латентной форме кипит ненависть к своим угнетателям, и в-третьих, для выхода из апатии люди пытаются сбежать от самих себя, и поскольку это невозможно, для многих людей предпочтительным становиться бежать из страны. Когда бегство длится четверть века, это приводит к неразрешимым проблемам, которые не могут решить даже самые гениальные экономические программы. Параллельно с этим, среди оставшихся преобладают потребительские настроения, безделье, безразличие, неверие, которые тоже, мягко говоря, не самый лучший стимул для развития страны.

Для революционеров население также представляет собой серую массу, которая должна подняться и выйти на улицы, взбунтоваться, чтобы привести их, революционеров, к власти. Это, в случае успеха, не является для революционеров идеальным решением (опять-таки ясно, что и для государства, эти шатания чрезвычайно опасны особенно для современной Армении, но оставим это в стороне). Для революционеров это плохо в том смысле, что, когда вы имеете дело с разъяренной толпой, почувствовавшей вседозволенность и вкус крови, она вам больше не подчиняется и может растоптать не только «прислужников режима», но и невинных людей, включая и своих, «красных лидеров». При таких обстоятельствах наиболее радикальные революционеры «поедают» менее радикальных, затем появляются еще более радикальные, которые создают «ревкомы» и сводят счеты без суда и следствия, и прочее. Пока не придет какой-нибудь диктатор, и не возьмет всех в узду»

Политическая мысль Армении уже 26 лет, в конечном итоге, стремится к этим двум полюсам: разлагающему застою и настолько же разлагающему «сокрушительству». Помимо этих двух невеселых сценариев должен существовать третий. Я не готов в данный момент представить детали этого сценария, но мне кажется, что в его основе – это перестать воспринимать массу в качестве серой, уважительно относиться к Человеку, Личности. В этом случае человек становится не средством для решения каких-то проблем, а целью.