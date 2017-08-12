Опасные очаги пожара в лесном массиве Вайоц Дзора потушены: МЧС

Опасные очаги пожара, вспыхнувшего 10 августа в лесу (450-500 га травяного покрова и 80 га лесного участка) по соседству с селом Артаван в Вайоцдзорском марзе, удалось потушить, исключив дальнейшее распространение огня. Работавшие на месте спасатели продолжают работы по тушению более мелких очагов.

Министр чрезвычайных ситуаций Д. Тоноян отправился на место происшествия на вертолете для осмотра территории пожара.

Напомним, что к тушению пожара были привлечены 5 боевых расчетов, 92 пожарника, 165 военнослужащих ВС РА, 150 служащих и 73 сотрудников Войск полиции РА.

МЧС Армении