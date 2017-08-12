«Большой скачок» правительства в туризме

Министерство по охране окружающей среды сделало вход в Степанаванский Дендропарк платным. Раньше он был свободным.

Когда премьер-министр Карен Карапетян еще в начале этого года объявил, что в индустрии туризма будут осуществлены быстрые и серьезные изменения, он, наверное, имел в виду и данное изменение, которое произошло очень быстро и довольно серьезно. В сравнении с предыдущим годом довольно серьезной переменам подверглась и дорога, ведущая к Дендропарку, стали еще глубже выбоины, исчез асфальт, а водители, в качестве альтернативного маршрута, начали подъезжать к Дендропарку через поле.

Напомним, что премьер-министр во время встречи с внутренними туроператорами сказал, что он хочет получить очень конструктивную, взвешенную программу по развитию туризма, разве нам обязательно нужен CNN, разве нет иных методы, разве у нас нет своих умников, чтобы осуществлять соответственные «размашистые шаги».

Фактически, расчеты были проведены, что за счет построенного польским лесоводом Эдмоном Леоновичем «Сочута» можно осуществлять такие «большие» 200-драмовые скачки.

Фото Р.ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

09.07.2017г