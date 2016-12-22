Коррупция у нас в голове

Вчера я разговаривал с одним украинским общественным деятелем, который занимается вопросами борьбы с коррупцией. Речь пошла о том, что закон о незаконном обогащении не может иметь обратной силы, и те должностные лица, которые 25 лет крали и даже обладают миллионами долларов, они, скажем, с первого января следующего года могут больше не красть и даже наслаждаться уже награбленным. Мой собеседник возразил, что человек, который грабил 25 лет, не сможет с 1 января остановиться. Он будет продолжать стремиться к новым богатствам, новым удовольствиям и наслаждениям. Даже если он каким-то чудом решит, тем не менее, не воровать, то все равно, понадобятся еще новые и новые миллионы на обслуживание собственной яхты, 200-тысячедолларовой автомашины и четырехэтажного дворца.

Так что, по словам моего собеседника, обратная сила закона и не нужна, коррумпированный чиновник не изменит своего поведения, и при желании его можно поставить перед судом.

С этим вроде не поспоришь. А другая теза в случае Армении мне кажется сомнительной. Собеседник уверен, что если вокруг имени того или иного чиновника поднимается коррупционный скандал, то независимо от результата, это нанесет такой вред его репутации, что человек больше не сможет работать на своей должности или избираться депутатом. Во-первых, такое возможно в той стране, где общественное мнение оказывает существенное влияние на то, быть или не быть депутатом или министром. Армения не входит в число таких стран. Но не это самое худшее, есть ситуация и похуже. Это когда общественное мнение оправдывает незаконно обогатившегося человека. «Да, ворует, да, не платит налоги. Но он заботится о людях, поддерживает их, он меценат, патриот, построил пять церквей, а значит, богобоязненный». То есть, коррумпированность может и не мешать «всенародному восхищению». А вот, когда коррумпированный чиновник будет восприниматься общественностью так же, как, скажем, педофил, то тогда это должностное лицо десять раз подумает, прежде чем красть.

… Сразу же пришла на память картина встреч премьер-министра в областях, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с вышеизложенным. Карен Карапетян говорит об инвестициях, инновациях, творческих подходах, а сельские старосты сидят с безучастными лицами, не в состоянии ответить на элементарные вопросы и думают, «интересно, смогу ли я урвать с него немного денег, чтобы и мне жилось чуть лучше, и жителям моего села». Они до сих пор мыслят категориями председателя колхоза, который «выбивает» фонды у секретаря райкома.

В основе коррупции, как и других негативных явлений, как мне кажется, лежит «неотесанная» ментальность.