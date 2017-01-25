«В Азербайджане обеспокоены, что Армения может стать путем для экспорта энергоресурсов Туркменистана»: Вардан Восканян

«Граничащая с Ираном Туркменистан входит в пятерку стран с газовыми ресурсами, обладает значительными энергетическими ресурсами, но сталкивается с проблемами их экспорта. Эти ресурсы в основном направлены на Китай, но из-за снижения цен на энергоносители Туркменистан ищет пути на Запад», – с такой оценкой выступил вчера в Пресс-центре «Спутник-Армения» эксперт-иранист Вардан Восканян, комментируя состоявшуюся в январе встречу премьер-министр Армении и послов Ирана и Туркменистана. Напомним, что на встрече обсуждалась возможность трехстороннего сотрудничества в энергетической сфере.

По словам Вардана Восканян, транзитным путем для реализации туркменского газа может стать Армения. «Армения, в позитивном аспекте, должна вести более агрессивную политику в этом направлении, где нас не очень-то и ждут. Наша страна может получить серьезные возможности для экономического развития. Создание формата Иран-Туркменистан-Армения будет способствовать расширению газоэлектрического формата между Арменией и Ираном, и в него могут быть вовлечены также Россия и Грузия».

Иранист отметил, что на встречу армянского премьер-министра и послов сразу же отреагировали азербайджанские экспертные круги, что указывает на то, что в Азербайджане по этому поводу возникло беспокойство. Однако, по словам Вардана Восканяна, экономическая повестка Армении не должна связываться с реакцией противников, а следует работать в направлении создания такого трехстороннего формата. Вардан Восканян также высказал мнение, что российская политика отдает здесь предпочтение «участию, а не созданию препятствий».