«Юнибанк» внедрил новую CRM-систему от компании «Протобэйз Лабораториз» для обработки заявок по бизнес-кредитам

«Юнибанк» автоматизировал процесс выдачи беззалоговых кредитов малому бизнесу, начав эксплуатацию новейшей CRM- системы, разработанной компанией «Протобэйз Лабораториз».

Внедрение новой CRM-системы призвано повысить эффективность и качество обслуживания клиентов, существенно ускорить процесс принятия решения по выдаче бизнес-кредитов и сократить издержки банка.

Автоматизация процессов формирования и анализа кредитных заявок позволяет осуществлять обслуживание в минимальные сроки и существенно экономит время клиентов. Специалист банка посещает клиента, желающего оформить бизнес-кредит, в его же офисе, и прямо на месте с помощью CRM-системы банка оформляет заявку, производит оценку бизнеса и кредитоспособности потенциального заемщика. Ответ банка по кредиту клиенту предоставляется в день обращения в банк.

Автоматизация комплексного процесса кредитования и создание кредитного конвейера для обработки заявок от малого бизнеса позволяет «Юнибанку» максимально эффективно выстраивать профиль клиента и проводить оценку кредитоспособности заемщика, исключая человеческий фактор при принятии решения по кредиту. В результате банк успешно решает задачу формирования базы качественных заемщиков, увеличения скорости рассмотрения заявки и количества выданных кредитов, при существенном снижении затрат банка. Благодаря гибкой модульной структуре систему можно настроить под любую существующую задачу, задавать все необходимые атрибуты продуктов и изменять условия доступности.

«Кредитование индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса одно из приоритетных направлений деятельности «Юнибанка». Для банка ключевым фактором конкурентоспособности на рынке является реализация качественного и эффективного процесса обслуживания. Именно поэтому мы расширили сотрудничество с компанией «Протобэйз Лабараториз» и внедрили инновационное решение, позволяющее оптимизировать работу со своими клиентами, тем самым предложив им более удобное и быстрое обслуживание, при обеспечении снижения затрат банка, – отметил заместитель председателя Правления, директор по линии продаж и развития корпоративного бизнеса Давид Петросян. — Данный подход значительно повышает лояльность клиентов к банку и позволяет нам активными темпами развивать и наращивать финансирование малого бизнеса».

«Юнибанк» сотрудничает с компанией «Протобэйз Лабораториз» с 2013 года. В рамках сотрудничества в банке успешно внедрена также системa ProtoCRM – кредитный конвейер по розничным кредитам, принадлежащий к новому поколению CRM-систем. Благодаря запуску данной CRM-системы обработка заявок по розничным кредитам в «Юнибанке» составляет не более 1 минуты. Только в 2016 году банком было обработано порядка 325 000 заявок на потребительские кредиты, более 60% которых были утверждены.