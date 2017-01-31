В Армении перемены возможны: Серж Танкян – видео CivilNet

29 января в университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе была организована конференция, посвященная проблемам демократизации в Армении. На конференции под названием «Звездная дипломатия. Переоценка значения Армении в Диаспоре» выступили известные деятели и представители академической сферы. По скайпу к конференции присоединился также известный рок-музыкант Серж Танкян. Ниже представляем основные отрывки из выступления Сержа Танкяна.

«Мы объединились, когда в Армении начались события, связанные с группой «Сасна црер». Мы, как представители искусства, были обеспокоены этими событиями. Мы были обеспокоены тем, что из-за царящей в стране несправедливости недовольство людей достигло такого уровня, что станет проблемой, если мы каким-то образом не внесем своего участия. Все мы ждем парламентских выборов, только так можно погасить это недовольство, излечить эту боль. У всех в этом плане одинаковые тревоги, и мы все желаем, чтобы не было кровопролития, не было бы крайней реакции в нашей маленькой уязвимой стране, и потому мы объединились и начали думать об этом.

Мы выступили в Армении с концертом, приуроченным 100-летию Геноцида. Мы увидели удивительную надежду, энергию, увидели будущее Армении на лицах людей. Я уверен, что у Армении светлое будущее, я уверен, что лидеры будущего, которые находились передо мной и с помощью рока выражали свои эмоции, будут прекрасными лидерами. Настоящий вопрос заключается в том, как нам сделать, чтобы они не покидали страну. Я смотрю на проблему с этой точки зрения. Как помочь им, чтобы им было удобно в своей же стране, и они имели возможность быть достойными гражданами.

Хотя постсоветская система в Армении и пережила эволюцию, однако она в своеобразной форме стремится к сохранению власти. Наша задача – работать с гражданским обществом, попытаться открыть эти двери. Если мы сможем достичь хоть малейших изменений, я говорю – мы, имея в виду гражданское общество и гражданское общество Диаспоры, – в долгосрочной перспективе это окажется очень важным».