Пункт пропуска Верхний Ларс открыли для перемещения древесины и необработанных лесоматериалов из России в Армению

Предприниматели России и Армении теперь могут возить древесину и необработанные лесоматериалы автомобильным транспортом через международный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс (МАПП Верхний Ларс). Перевозки разрешены с 7 января.

Соответствующее решение было принято Правительством Российской Федерации 28 декабря 2016 года по результатам договорённости, достигнутой с Республикой Армения на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Стороны согласились, что решение вопроса имеет особую важность для их торговых отношений ввиду отсутствия альтернативных сухопутных маршрутов транспортных перевозок – в настоящее время МАПП Верхний Ларс (Республика Северная Осетия – Алания) является единственным автотранспортным коридором, ведущим с таможенной территории Евразийского экономического союза в Армению.

Ранее из-за отсутствия общей границы Армении со странами ЕАЭС и ряда норм национального законодательства перевозки лесоматериалов и отдельных продуктов их переработки автомобильным транспортом через Верхний Ларс были запрещены. Использование альтернативного маршрута поставок через черноморские порты Российской Федерации в Грузию и далее в Армению приводило к значительным дополнительным затратам.

Пока ограничение снято на 1 год.

Справка

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

Контакты для СМИ

Советник отдела пресс-службы

Юлия Назарова

+7 (495) 669-24-00 доб. 41-47

jnazarova@eecommission.org

www.eurasiancommission.org