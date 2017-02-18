Время ответных нападок

На этой неделе я уже во второй раз слышу от женщин-депутатов, представляющих разные политические направления, что если кто-то осмелиться сказать что-либо неправильное в адрес ее партии и особенно лидера ее партии, то ответный удар будет ужасен. Вчера представители альянса «ОРО» пожаловалась, что против них начата кампания, и поэтому они готовят контрудары. Паруйр Айрикян в своих фейсбуковских записях отвечает несогласным с ним ответными контрнападками, которые, как правило, начинаются с восклицания – «о, ничтожные».

Вообще, откройте Фейсбук, и вы увидите, что он состоит из «наездов» и взаимных нападок представителей различных политических сил, которые действуют по принципу – ничто не останется безответным. Причем, на удивление в этом потоке словесных атак и контратак менее всего заметна Республиканская партия, на взаимный «таран» идут агитаторы остальных партий. Ну, понятно, что каждый из них имеет как минимум один сайт, и теперь партийные штабы заняты поиском негативных публикаций о своей политической силе и организацией на своих сайтах «достойного встречного удара».

Я вспомнил, как 20 лет назад одна из наших блестящих журналистов, Генофия Мартиросян, написала в «Аравот» статью о недостатках приватизации, приведя примеры из немецкого опыта, как денационализировали «народные предприятия» в ГДР. Правящей партии статья не понравилась, и она в своей официальной газете нанесла ответный удар под таким заголовком – «Заказ выполнен на уличном уровне». Мы очень долго смеялись с Женей, потому что ни тогда, ни в последующие годы я никогда не давал заказ на хорошую или плохую статью о ком-либо.

Мне кажется, что дефицит широкого мышления является не только армянским, не только постсоветским брендом, но и общемировым. Недавно президент США Дональд Трамп созвал якобы пресс-конференцию, а на самом деле собрал журналистов с целью накатить на них «бочку» и устроить «ответный разгром» на их публикации. С журналистами он общается точно таким же образом, как это делает, скажем, Лукашенко: этот вопрос вы должны освещать так-то, должны давать положительные новости, о работе Белого дома все написанное вами – вранье, и прочее. Следующим шагом Трампа, я полагаю, станет открытие собственных средств информации, и нанесение «ответных ударов» уже с их страниц.