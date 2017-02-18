Турция скрывает данные об импорте в Армению: фото

Однако Турция, согласно нашим статистическим данным, на протяжении многих лет остается одним из основных торговых партнеров Армении

11-12 февраля в Цахкадзоре состоялся очередной семинар на тему «Нормализация отношений Армения-Турция: вызовы и перспективы», организованный общественной организацией «Гражданское соглашение» совместно с посольством Великобритании в Армении. В нем принимали участие молодые представители всех парламентских партий.

В качестве основного докладчика был приглашен председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян. Он говорил о перспективах экономических отношений Армения-Турция и препятствиях на пути развития, о политике открытых границ, рынке и возможностях.

Господин Макарян отметил, что неоднократно бывал в Турции, в последний раз – в феврале 2015 года: визит был важен тем, что в его рамках представилась возможность встретиться с представителями государственных органов, профсоюзных структур, союза работодателей этой страны и получить полезную информацию об осуществляемой ими стратегии. Гагик Макарян провел долгую беседу с заместителем министра экономики Турции, который рассказал о перспективах развития Турции – до 2030 года.

«Ключевым они считают развитие человеческого капитала, которое, в свою очередь, подразумевает развитие по нескольким направлениям. Первое – это серьезная модернизация образовательной системы, которая способна повысить качество рабочей силы. Они даже озвучивали мысль, что были бы рады следовать примеру многих работающих е Европе турок, которые получили образование, приобрели опыт работы за границей. Второе важное направление — это то, что они стремятся путем создания в разных городах госпиталей, клиник, современных диагностических центров решить вопрос сохранения здоровья населения. Третье направление, которое они уже осуществляют, очень похоже на американскую и японскую модели – создать научные, исследовательские центры и попытаться вовлечь не только турецких, но и иностранных ученых. То есть они намерены создать инфраструктуры, которые с научной точки зрения могут стать мировыми центрами»,- отметил Гагик Макарян.

Макарян убежден, что Турция, осознавая темпы роста населения и экономики, а также геополитическое влияние, стремится взять на себя научную и организационную роль передового технологического развития.

«У Турции – уникальная экономика»,- отметил господин Макарян, добавив, что в 2000-ых несколько раз посетив Турцию, он попытался глубоко изучить модель развития малого и среднего бизнеса этой страны.

«Это модель, построенная на концепции использования притока туристов, где почти все важные предприятия, в частности, в Стамбуле, имеют свои представительные магазины. Их маркетинговой структурой представления собственной продукции являются именно те магазины и офисы, которые представляют данную продукцию. То есть, первые переговоры о продажах начинаются в магазинах. Следующий интересный факт в том, что в магазинах Турции в основном работают менеджеры и продавцы других национальностей – русские, белорусы, украинцы, которые знают русский язык и могут общаться с туристами из стран СНГ, особенно туристы из России имеют очень большой торговый потенциал»,- отметил Гагик Макарян.

Председатель Республиканского союза работодателей, касаясь экономики Турции, отметил, что эта страна для себя поставила высокую планку, преследуя цель по нескольким направлениям занять место в первой пятерке стран мира. «И это Турции удалось. Первое- это текстиль, и они занимают третье место: если раньше Турция миру поставляла дешевую одежду, то начиная с 2015 года к этому прибавилось еще и оборудование швейной промышленности».

Вторая сфера – это машиностроение. Макарян подчеркнул, что развитие этой модели в Турции и в самом селе своеобразно. «У Машиностроительных компаний были турецкие собственники, и, благодаря их усилиям, удалось добиться основания двух заводов компании «Mercedes», там производятся внедорожники и автобусы, последние полностью производятся в Турции, в основном из Германии привозятся двигатели. И что здесь интересно: в производстве этих автобусов используется около 4000 тысяч деталей, которые долгие годы привозились из Германии, однако со временем Турция начала развивать собственное производство, чтобы обеспечить процесс сбора на месте, в результате сегодня 60 процентов обеспечивается на месте, и сейчас на двух заводах компании «Mercedes» в Турции работает около 5 тысяч человек. Но чтобы обеспечить 60 процентов комплектации, работают и другие заводы, которые производят и обслуживают детали для этих двух машиностроительных заводов, и там уже работает 1.7 млн. человек. То есть это огромная машиностроительная индустрия, и для заводов с 5 тысячами сотрудников в Турции работает 1.7 млн. человек».

Третье направление в экономике — это производство цемента. Гагик Макарян отметил, что Турция каждый год производит 76 млн. тонн цемента, работает 56 мощных заводов, благодаря которым в регионе (Ирак, Афганистан), а также в России турецкие компании осуществляют крупные строительные проекты.

Следующая сфера – это производство лекарств. По словам Гагика Макаряна, Турция в сфере фармацевтики скоро займет место в первой пятерке стран. «Они имеют уникальные технологии с высокой степенью чистоты и критериев, возможности, соответствующие условиям GMP – самым дорогим условиям производства лекарств». Следующая сфера, в которой Турция в скором времени займет место в пятерке лидеров – это туризм. Гагик Макарян согласился с тем, что осуществленная в прошлом году попытка военного переворота, террористические акты негативно повлияли на эту сферу, однако это вовсе не означает, что Турция перестанет прилагать усилия для развития данной сферы. Гагик Макарян выделил также производство сельскохозяйственных продуктов, как одну из самых развитых сфер. «Еще в 1998-99гг . 40 процентов сельскохозяйственных продуктов в страны ЕС поставлялось из Турции, сейчас эта цифра выросла». Последняя сфера, которую Турция хочет развивать это виноделие: «Начиная с 2013 года они производят качественное вино, при этом – недорогое. Таким образом, Турция пытается занять свое место на мировом рынке вина».

«То есть, мы имеем дело с государством, которое развивается сразу в нескольких направлениях, и не каждой стране это удается. Плюс еще и турецкая дипломатия – верная оценка потенциала и возможностей страны, умение все это правильно использовать».

Касаясь торгового сотрудничества Армения-Турция, Гагик Макарян констатировал, что Турция на протяжении многих лет остается основным торговым партнером Армении, статистические данные свидетельствуют об общих показателях в 210-230 миллионов долларов. «Сейчас у нас нет экспорта в Турцию, осуществляется только импорт, то есть торговое сотрудничество между Арменией и Турцией осуществляется в одностороннем порядке. Из Турции мы привозим одежду, бытовые товары, оборудование и так далее».

При этом, Макарян отметил, что официально Турция показывает нулевой показатель импорта в Армению, то есть скрывает реальные цифры, тогда как армянская статистика свидетельствует о другом. Он отметил также, что согласно данным министерства экономики Армении, из Турции в нашу страну ввозится около1600 видов товаров.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

16.02.2017г