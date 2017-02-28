Европейские бумаги Сержа Саргсяна: «Жаманак»

Вчера была распространена информация, что Армения и Европейский Союз договорились о новом соглашении, и он будет подписан в мае. Эта информация была распространена параллельно рабочему визита Сержа Саргсяна в Брюссель, которая проходит с 26 по 28 февраля, и в ходе которого Саргсян встретится с руководством и высокопоставленными дипломатами ЕС и НАТО.

Переговоры по новому договору между Арменией и Евросоюзом длились более одного года, а до этого стороны пытались вернуться к исходным позициям переговоров после того, как в сентябре 2013 года было провалено подписание Ассоциативного соглашения, из-за решения Армении стать членом ЕАЭС. Причем, это решение было принято внезапно, в течение одной ночи, как в этом позже признался сам Серж Саргсян. До мая есть еще более 60 ночей, а значит, по меньше мере, 60 и более раз существует опасность того, что может произойти новый провал подписания документов между Арменией и ЕС, хотя и кажется, что текущий документ по своим объемам и охватываемым сферам значительно уже, чем Соглашение об ассоциации.

Перспективы отношений ЕС-Армения обусловлены не документами. Конечно, они имеют большое значение, особенно Рамочное соглашение. Для Армении также должно было иметь военно-политическое большое значение и Ассоциативное соглашение, если бы оно не провалилось и не привело к значительному падению международной репутации Армении, чем, несомненно, воспользовался Азербайджан.

Тем не менее, документы, в конце концов, всего лишь часть реальности, небольшая часть, поскольку жизнь гораздо сложнее, многослойна и обусловлена более глубокими факторами и нюансами. Соответственно, документы могут быть по одну сторону, но не превратиться в жизнь, а с другой стороны могут стать делами, процессами реальной жизни, которые не запротоколированы в документах, однако могут иметь громаднейшее значение в вопросе всестороннего углубления отношений Армения-ЕС.

Арам АМАТУНИ

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»