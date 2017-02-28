Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:06 | Февраль 28 2017

Генсек ООН призвал стороны Карабахского конфликта незамедлительно возобновить мирные переговоры

Генсек ООН призвал стороны Карабахского конфликта незамедлительно возобновить мирные переговоры

Радио Азатутюн. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны карабахского конфликта незамедлительно возобновить мирные переговоры.

«Мы глубоко озабочены последними сообщениями о столкновениях в Нагорном Карабахе и по периметру линии соприкосновения. Генеральный секретарь выражает свою полную поддержку усилиям сопредседателей Минской Группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, направленным на снижения нынешнего опасного уровня напряженности и предотвращение дальнейшего обострения ситуации», – заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь призывает все стороны воздерживаться от любых действий, нарушающих режим прекращения огня и незамедлительно возобновить «содержательные переговоры, нацеленные на мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта».

Фото – Радио Азатутюн

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Рубрики: Международные
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