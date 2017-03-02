Армения намерена открыть в Иракском Курдистане свое консульство

В городе Эрбиль (Ирак) будет открыто Генеральное консульство Армении

Как становится известно из повестки заседания Правительства Армении на 2 марта, министр иностранных дел Эдвард Налбандян ведет работу в этом направлении, так как считает, что в течение последних 5-6 лет в отношениях между Арменией и Ираком отмечен значительный прогресс.

«В Ереване действует посольство Республики Ирак, проведены заседания совместной армяно-иракской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, бизнес-конференции, кроме того, между двумя странами из года в год растет товарооборот, в туристические сезоны действуют прямые авиарейсы в Багдад-Эрбиль-Ереван. В армяно-иракских отношениях торгово-экономическое сотрудничество проявляется в основном в иракском Курдистане, что обусловлено как фактором безопасности, так и другими благоприятными условиями», – так обосновал глава МИД проект решения и необходимость в открытии консульства.