В школах Армении будет преподаваться тема геноцида?

Преподаватель Калифорнийского университета США Рубина Пирумян (на фото), автор книг, посвященных Армянскому вопросу, создала пособие для учителей «Преподавание Геноцида армян посредством рассказов, сказок, бесед, стихотворений, фактографических материалов», обсуждение которого прошло 1 марта в Министерстве образования и науки с участием учителей школ. Изначально пособие было предусмотрено для школ Диаспоры, а в 2016 году доработанный вариант пособия приказом министра образования и науки Левона Мкртчяна было одобрено для преподавания в общеобразовательных школах РА.

В беседе с Aravot.am госпожа Пирумян, представив пособие, отметила: «Преподавание темы геноцида в Армении прошло довольно долгий путь. Разговоры об этом начались после установления независимости, что Геноцид армян и Армянский вопрос надо преподавать в школе. Пройдя довольно долгий путь, мы достигли определенных результатов, благодаря министру. Министром образования и науки в то время был Левон Мкртчян, когда мне предложили написать учебник, создание которого прошло в несколько этапов: прежде всего, мы написали историю Геноцида армян для преподавания в старших классах, и новую историю для учащихся младших классов».

Мы поинтересовались, не приведут ли к душевным травмам разговоры с детьми младшего возраста о смерти, геноциде? «Этот вопрос достаточно проработан, мы консультировались в США с педагогами, психологами. С учетом опыта других народов, например, евреев, мы обратили внимание на то, какими методами и в какой мере нужно говорить с детьми о геноциде. Геноцид – сложное понятие, и для восприятия этого понятия ребенок должен обладать интеллектуальной подготовкой. Ребенка надо подготовить по разным темам. Например, в первом классе ребенок должен научиться понимать, что такое справедливость, как можно выйти из трудной ситуации, что такое потеря, как можно ее преодолеть, и так далее. Это те темы, которые маленькие дети могут воспринять. И когда приходит апрель, хотим мы или не хотим, дети соприкасаются с 24 апреля, Цицернакабердом. Здесь уже можно проводить беседу, в рамках их ментальной подготовленности, без кровавых, страшных картин. Мы не формируем у ребенка психологию жертвы, геноцид – основа нашего требования, ведь в нашем отношении была совершена такая несправедливость.

Мы – нация, видевшая геноцид, которая каждый день несет в себе эту несправедливость. Геноцидом пронизана вся наша повседневная жизнь, и поэтому наши образовательные программы следует разрабатывать с более подчеркнутой национальной идеологией. Детей надо учить тому, что в осуществлении геноцида большое участие принимали турецкий и курдский народы, но не следует сеять в их отношении ненависть», – добавила автор пособия.

По ее словам, детям надо показать причины отрицания турками Геноцида армян и то, что их отрицание не имеет исторической основы.