Соглашение Армения-ЕС подпишут в мае: интервью Сержа Саргсяна телеканалу Euronews

Euronews. Армения и Евросоюз завершили переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Это произошло в ходе визита в Брюссель на этой неделе президента Сержа Саргсяна. Сделка должна быть подписана в мае.

Ожидалось, что Армения, а также Украина, подпишут более продвинутое Соглашение об Ассоциации и свободной торговле с ЕС в 2013 году на Саммите Восточного партнёрства в Вильнюсе. Но им это не удалось.

Последовал Евромайдан в Киеве, а также выступления протеста в Ереване. В 2015 году несколько месяцев там проходили демонстрации против повышения тарифов на электроэнергию. А с призывами к отставке президента и освобождению деятеля оппозиции был связан кризис с заложниками в 2016 году.

Вместо ассоциации с ЕС Серж Саргсян распорядился в 2013 году о присоединении Армении к Таможенному союзу ряда бывших советских республик. Позднее она стала членом созданного по подобию ЕС Евразийского экономического союза, в котором ведущую роль играет Россия.

Российское военное присутствие в Армении призвано обеспечивать её безопасности в условиях постоянной напряженности в отношениях с Азербайджаном. Эти две страны ведут кровопролитный спор из-за территории Нагорного Карабаха. При этом армянское военнослужащие участвуют в миротворческих операциях НАТО.

2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. Они следуют за конституционным референдумом 2015 года, на котором было решено превратить страну в парламентскую республику.

Серж Саргсян прокомментировал все это в интервью Евроньюс. Вопросы президенту задавал корреспондент Андрей Бекетов.

Евроньюс: Новое рамочное соглашение с Евросоюзом – это шаг назад или вперёд по сравнению с Соглашением об ассоциации, от которого Армения отказалась в 2013 году?

Серж Саргсян: Благодаря доброй воли обеих сторон, новое соглашение не так уж сильно отличается от предыдущего. Нет почти никакой разницы в политической части. Что касается экономической части, мы должны были избежать противоречий с нашими обязательствами в отношении Евразийского экономического союза, членом которого мы являемся.

Евроньюс: Россия возражала против Соглашений об Ассоциации ЕС с Арменией, с Украиной. Пришлось ли вам ослабить документ, чтобы он устраивал Россию?

Серж Саргсян: С самого начала переговоров мы понимали, что мы можем иметь и соглашение об ассоциации с ЕС, и тесной интеграции с Евразийским экономическим союзом. Русские никогда не говорили нам, что мы не сможем подписать такое соглашение. Они сказали нам, вы можете если хотите, но тогда вы должны будете платить за энергетические поставки цену, которую устанавливает мировой рынок.

Евроньюс: Сможет ли в будущем Евразийский экономический союза стать ровней Европейскому Союзу?

Серж Саргсян: Я думаю, что пока слишком рано говорить о приближении к равному уровню. Лучше говорить о сотрудничестве между двумя этими блоками. Мы собственным примером показываем, что оно возможно.

Евроньюс: Что вы можете предложить Евросоюзу? Футболист Мхитарян – это хороший экспорт, а что еще?

Серж Саргсян: У нас есть много известных людей, как Генрих Мхитарян и шахматный мастер Левон Аронян, у нас есть олимпийские чемпионы, но мы можем быть полезны Евросоюзу экспортом нашей превосходной сельскохозяйственной продукции. Информационные технологии также очень быстро развивается в Армении. Но прежде всего мы можем быть добрым соседом для европейцев, предсказуемым соседом.

Евроньюс: Армения также полагается на Россию в обеспечении своей безопасности. Видите ли вы альтернативу, например, в НАТО?

Серж Саргсян: Я только что встретился с Генеральным секретарем НАТО. Я пригласил его посетить Армению на торжества по случаю 25-летия нашего успешного сотрудничества. Мы не видим никакого противоречия между этим партнёрством и нашим союзом с Россией.

Евроньюс: Куда вы ведёте нынешнюю президентскую республику? Во что Армения превратится?

Серж Саргсян: Это будет желанная страна для каждого армянина. Я твёрдо убеждён, что парламентская модель более эффективна. Она обеспечивает лучшие возможности для государственного управления. Она даёт более широкие возможности для граждан и представителей гражданского общества участвовать в управлении страной. Мы также хотели бы создать условия, при которых у наших граждан было бы меньше причин для протестов, чем те, к которым они привыкли.

Евроньюс: И про вас. Имени Серж Саргсян нет в списке правящей Республиканской партии на предстоящие в апреле парламентские выборы. Означает ли это, вы уходите из политики?

Серж Саргсян: Это означает, что мы принимаем во внимание озабоченность, высказанную нашей оппозиции относительно возможности использования административного ресурса в избирательном процессе. Это также означает, что мы создаем возможности самовыражения в политике молодых людей. Вот уже 10 лет я лидер Республиканской партии, и я остаюсь в этом качестве.

Фото – Евроньюс