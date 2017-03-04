Новая «мина» Москвы на европейском пути Армении: «Жаманак»

Вчера в Ереван прибыла делегация, возглавляемая председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Володина принял и Серж Саргсян. В очередном, кажущемся на первый взгляд ординарном эпизоде армяно-российских взаимных визитов, однако, есть одно интересное обстоятельство.

Дело в том, что в составе возглавляемой Володиным парламентской делегации, как сообщает российское агентство «Спутник-Армения», в Армению прибыл и представитель так называемого государственного совета Крыма Владимир Константинов. Что такое Крым в международной повестке, наверное, объяснять или комментировать излишне. Во всяком случае, после довольно представительного визита Сержа Саргсяна в Брюссель привлекает особое внимание визит в Армению «представительной» делегации России, в состав которой включен представитель, присутствие которого, по сути, может стать для Армении политико-дипломатической миной в отношениях с международным сообществом, или, по крайней мере, в вопросе международного авторитета.

И случайно ли, что эту «мину» Москва подкладывает именно тогда, когда, казалось бы, начал более или менее восстанавливаться международный имидж Армении, разнесенный в пух и прах «взрывом» 3 сентября 2013 года?