Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:45 | Март 4 2017

Рекс Тиллерсон: США будут продолжать активно поддерживать мирное урегулирование Карабахского конфликта

Рекс Тиллерсон: США будут продолжать активно поддерживать мирное урегулирование Карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел 3 марта телефонную беседу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Глава внешнеполитического ведомства Армении поздравил американского коллегу с назначением, выразив уверенность в том, что четвертьвековые дипломатические отношения и партнерство высокого уровня получат новую динамику развития. Поблагодарив за поздравление, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул, что Соединенные Штаты считают важными теплые и прочные отношения между двумя странами и готовы продолжать совместную работу по их укреплению.

В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили многочисленные вопросы насыщенней двусторонней повестки, расширение торгово-экономического сотрудничества, а также ряд неотложных международных вопросов. Госсекретарь США выразил благодарность за значимый вклад Армении в международные миротворческие операции. Рекс Тиллерсон высоко оценил тот факт, что в Армении нашли убежище десятки тысяч беженцев из Сирии.

Эдвард Налбандян и Рекс Тиллерсон обменялись мнениями о шагах, направленных на продвижение мирного урегулирования Карабахского конфликта. Глава внешнеполитического ведомства Армении представил последние процессы в зоне конфликта. В этом контексте была подчеркнута необходимость в выполнении договоренностей, достигнутых в прошлом году на встречах в Вене и Санкт-Петербурге.

Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США продолжат активно содействовать мирному урегулированию конфликта.

Министерство иностранных дел Армении

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Рубрики: Международные, Официальные
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