Планов по введению в школах преподавания темы Геноцида в качестве отдельного предмета нет: Министерство

В связи с развернувшимися в обществе дискуссиями относительно планов по введению в общеобразовательных школах Армении преподавания темы Геноцида в качестве отдельного предмета, Министерство образования и науки РА выступило с пояснениями, официально заявив, что ничего подобного нет, как это было ошибочно представлено в некоторых средствах информации.

«Министерство образования и науки РА, пригласив учителей на обсуждение пособия для учителей «Преподавание геноцида армян посредством историй, сказок, бесед, стихов, документальных материалов», разработанного лектором Калифорнийского университета США Рубиной Пирумян, преследовало цель через свободный обмен мнениями и открытое обсуждение прояснить формы подачи в школах темы Геноцида армян», – отмечается в распространенном сообщении.

Министерство подчеркивает, что главной целью обсуждений с преподавателями школ было не внедрение отдельного часа или предмета, а всего лишь «стремление оказать учителям помощь в поиске эффективных путей для представления учащимся имеющейся информации по проблематике геноцида (включенный в учебники фактологический материал) с учетом соответствующего психологического подхода».

Отмечается также, что тема Геноцида армян была включена в учебники издавна, еще с советских времен, и министерство образования и науки готово к открытому обсуждению всех вопросов, имеющих общественный резонанс.