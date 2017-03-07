Берлин сдержанно отвергает параллели Эрдогана между современной Германией и нацистской

Deutsche Welle. Немецкий национал-социализм был настолько чудовищным режимом, что всякое сравнение с ним недопустимо, поскольку лишь умаляет преступления, совершенные нацистами гитлеровской Германии. Таков смысл ответа правительства ФРГ на выпады турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего немецкие власти в применении нацистских методов.

Гнев президента вызвали отказы трех немецких городов разрешить проведение митингов турецких общин с участием министров его правительства. 16 апреля в Турции пройдет референдум о превращении страны в президентскую республику с расширенными полномочиями главы государства. Анкара ведет предвыборную агитацию среди живущих в Германии турок, почти полтора миллиона из которых имеют право принять участие в референдуме.

Заявление представителя канцлера

В правительстве ФРГ знали, о чем пойдет речь на регулярной правительственной пресс-конференции в этот понедельник, 6 марта – так что официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) пришел на мероприятие с заранее заготовленным заявлением.

“Мы решительно отвергаем отождествление политики демократической Германии с политикой национал-социализма, – заявил он от имени канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и всего ее правительства. – Сравнения с нацизмом вообще абсурдны и неуместны, поскольку ведут только к одному, а именно, – к умалению совершенных нацистами преступлений против человечности”.

В отличие от целого ряда немецких общественных деятелей и парламентариев, которые в ответ на выпады Эрдогана в свою очередь обвинили его в фашистских методах, в попытках установить в Турции диктатуру или превратить ее, как выразился сопредседатель партии “Союз 90″/”Зеленые” Джем Оздемир (Cem Özdemir), в “опереточный султанат”, официальный Берлин всего лишь констатировал наличие в отношениях с Анкарой “глубоких расхождений во мнениях”. Ни о каком разрыве отношений или хотя бы ноте протеста речи не идет.

Немецкое правительство очень заинтересовано в хороших отношениях с Турцией, указал Зайберт. Две страны, напомнил он, имея в виду жителей Германии турецкого происхождения, связаны между собой миллионами человеческих судеб, а также тесными экономическими отношениями, партнерством в НАТО и в борьбе с международным терроризмом.

Митинг – прерогатива местных властей

Не поддерживают в правительстве ФРГ и требования запретить официальным лицам из Турции вести предвыборную агитацию среди турок, проживающих в странах ЕС. “Выступления членов турецкого правительства в Германии остаются возможными, – указал Зайберт, – в рамках действующего права и при соблюдении законов, и если они своевременно и в установленном порядке заявлены”.

У правительства ФРГ, пояснил он, отвечая на вопрос одного из журналистов, вообще нет инструмента, позволяющего воспрепятствовать выступлению на разрешенном митинге кому бы то ни было, в том числе, и представителю зарубежного государства.

Выдача разрешений на проведение митингов и демонстраций – это прерогатива местных властей, и центральное правительство, заверил Зайберт, ни разу не вмешивалось в принятие ими решений на этот счет. “Им виднее, – добавил он, – можно ли дать разрешение на проведение того или иного мероприятия с учетом таких аспектов, как обеспечение безопасности или ожидаемое число участников”.

В этой связи официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер (Martin Schäfer) указал на предстоящие на этой неделе визиты в Германию и выступления перед турецкими общинами еще двух турецких министров – иностранных дел, а также культуры и туризма.

Отношение Берлина к турецкому референдуму

А как бы отреагировали в Анкаре, если бы немецкие политики решили агитировать на митинге в Турции против затеянного Эрдоганом референдума?

С такой идеей выступил уже упомянутый Джем Оздемир – сын мигрантов из Турции. Не в наших интересах, чтобы Турция дрейфовала в сторону России, к исламизму или ультранационализму, говорит он, поэтому надо предотвратить победу Эрдогана на референдуме. “Я готов выступить на площади Таксим в Стамбуле, если Анкара гарантирует мне безопасность”, – заявил Оздемир в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD).

Это не было бы вмешательством Германии во внутренние дела Турции, спросил корреспондент DW представителя канцлера.

Немецкие деятели в прошлом уже не раз бывали в Турции с политическими миссиями, ответил Зайберт. Вот и сама Ангела Меркель, напомнил он, во время ее последнего визита в Анкару после переговоров с президентом и премьер-министром вполне однозначно выразила свое отношение к важности разделения властей, системы сдержек и противовесов, а также свободы печати как опор демократии.

Фото – Deutsche Welle