В Германии, в ЕС и в Армении: нам необходимо больше женщин-лидеров в политике и в бизнесе

На днях в посольстве на работу принимали новых сотрудников службы безопасности. После изучения документов более чем 130 претендентов стало ясно, что женщины-кандидаты имеют более высокую квалификацию, и это более чем подтвердилось во время интервью. Женщины лучше представляли себя, их знание языков было глубже, в целом их личные качества были более убедительны, чем в случае большинства мужчин-кандидатов. В результате три из четырех вакансий были отданы женщинам, и не потому, что (я хочу это особо подчеркнуть) они женщины, а потому, что их квалификация была выше.

Возможно, это покажется смешным, но данный опыт подтверждается и в повседневной жизни. Я всегда встречаю официанток с высокой культурой обслуживания, становлюсь свидетелем того, с какой самоотверженностью работают учительницы в школах, женщины-врачи в школах, я впечатлен теми женщинами, которые работают в сфере информационных технологий или осуществляют активную деятельность в общественных организациях.

Однако я вижу еще и то, что, как и прежде, вряд ли можно увидеть женщин на высоких постах в политике и в предпринимательской деятельности. Двух женщин на министерских постах, как бы эффективно и преданно они ни работали, в правительстве с 20 министрами на самом деле мало. Женщины по-прежнему мало представлены также в парламенте. Хотя и есть женщины-мэры, однако они составляют абсолютное меньшинство. Похожая картина и в бизнес сфере: есть всего несколько компаний, при этом – маленьких, которыми руководят женщины. Справедливости ради хочу отметить, что в Германии ситуация до последнего времени была не лучше, и сегодня тоже в некоторых сферах не лучше. До 70г. в составе Федерального правительства была представлена максимум одна женщина, при том, в основном она была министром здравоохранения или семьи. Всего один раз в немецком Бундестаге председателем была женщина. До сих пор в Германии не было федерального президента-женщины. Тем не менее, женщины со временем все чаще занимают ответственные политические посты. С 2005 года Ангела Меркель стала первой женщиной-канцлером, с 2013 года Урсула фон дер Ляйен занимает пост министра обороны, став первой женщиной, занявшей эту должность, это если перечислить самых известных. Еще многое необходимо сделать для того, чтобы обеспечить присутствие женщин на руководящих должностях в крупных экономических компаниях и устранить разницу в заработке женщин по сравнению с мужчинами. Несмотря на то, что за последние двадцать лет Германия добилась большого прогресса в данном вопросе, однако примеры Швеции и Норвегии должны стать стимулом для нас. Поистине, особенно в северных странах осознали, что во взаимосвязанном мире невозможно игнорировать потенциал более чем на 50% населения. В странах с благосостоянием, низким уровнем коррупции, наличием правового государства и социальной рыночной экономики люди обязаны вовлеченности женщин в политику и экономику.

Хочу отметить, что не только в Германии, но и в других странах Евросоюза есть необходимость в большей вовлеченности женщин в сфере политики и экономики. И, тем не менее, участие женщин в парламентах и правительствах ЕС достигло 28%. Согласно данным на 2015 год, 23% членов совета правления крупных компаний составляют женщины, однако, к сожалению, председателями правления являются всего 4,3%. Считаю важным отметить, что в лице Европейской комиссии мы имеем сильную структуру, которая наряду с другими обязательствами своими докладами эффективно «вынуждали смотреть в зеркало», призывая сделать больше. Я, как убежденный европеец, подчеркиваю, что без требовательности Европейской комиссии мы бы не добились тех успехов в странах ЕС, которые касаются реализации прав человека. ЕС по числу женщин- еврокомиссаров (9 из 27) и особенно речь о Федерике Могерини, занимающей одну из ключевых ролей – хороший тому пример.

Правительство премьер-министра Карена Карапетяна пришло для того, чтобы обеспечить реформы в стране, более тоги сделать ее более конкурентной, чем раньше, особенно в сфере экономики. Это однозначно необходимо приветствовать. Модернизация экономики и помимо этого еще и общественная модернизация будут иметь успех только в том случае (я в этом уверен), когда большая часть населения, то есть, женщины будут иметь больше возможности занимать высокие ответственные посты. Это касается как политической, так и экономической сфер. Намеченные на 2 апреля парламентские выборы и следующее за этим формирование правительства могут стать хорошим поводом показать миру, что Армения желает создать более широкие возможности для женщины, чтобы они принимали участие в управлении страной.

Дарить женщинам цветы в Международный женский день – 8 Марта, конечно, красивый жест. Однако было бы красивее, если бы цветам последовали более широкие возможности для профессионального развития женщин.

Матиас Кислер,

Посол Федеративной Республики Германия в Республике Армения

Газета «Аравот»

08.03.2017г