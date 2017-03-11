Структурные реформы будут проведены, даже если они не будут пользоваться популярностью: Карен Карапетян – агентству Reuters

Премьер-министр Армении Карен Карапетян дал интервью агентству Reuters, коснувшись создавшейся в стране экономической ситуации, перспектив развития экономики.

Премьер-министр отметил, что для того, чтобы поставить больную экономику страны на стабильную основу, Армения готова предпринять шаги, не пользующиеся популярностью, в том числе и сокращение государственных расходов, устранение препятствий для частных инвестиций.

Reuters пишет, что экономика Армении, которая в основном зависит от помощи России и инвестиций, в последние два года на себе почувствовала последствия экономического спада в РФ, вследствие чего экономический рост в Армении в 2016 году снизился с 3.0 до 0,2 процента.

«В Армении будут осуществлены системные структурные реформы, даже если эти реформы не будут пользоваться популярностью… Мы сумеем добиться в этом году 3,2-процентного экономического роста», – сказал Карапетян.

Он отметил также, что правительство сконцентрируется на борьбе с коррупцией. Reuters, со ссылкой на доклад международной организации Transparency International, напоминает, что в индексе восприятия коррупции за 2016 год Армения оказалась на 113 месте среди 176 стран.

«Как только мы сможем стабилизировать экономическое положение, сможем зарегистрировать также и стабильный экономический рост с 2018 года», – сказал премьер-министр, считая реалистичными инвестиции в размере до 850 миллионов долларов, которые в основном поступят из частного сектора.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН