Гагика Царукяна могут оштрафовать

Несмотря на предупреждения ЦИК, возглавляющий список блока «Царукян» Гагик Царукян продолжает вести свою богатую обещаниями предвыборную кампанию. Например, 9 марта в Армавире Гагик Царукян пообещал подарить сельхозтехнику избирателю по имени Миша. Он сказал ему буквально следующее: «После выборов, 3 апреля, придешь и получишь от меня в подарок сельхозтехнику. Но только после выборов, чтобы это не имело отношения к выборам». А до этого Гагик Царукян во время предвыборной кампании в Тавушском марзе оказал денежную помощь гражданину, пообещав помочь и другим обратившимся к нему с разными просьбами. Он пообещал газифицировать одно из зданий, принимать виноград за 150 драмов и прочее.

Напомним, что председатель ЦИК РА Тигран Мукучян уже заявлял, что Гагик Царукян нарушает закон. Согласно пункту 6 статьи 19 Избирательного Кодекса РА «кандидатам (партиям) во время предвыборной агитации, в том числе и в предшествующий выборам день, запрещается лично или каким-либо иным способом, безвозмездно или на льготных условиях давать (обещать) гражданам деньги, продукты питания, ценные бумаги, товары или оказывать (обещать) услуги. При этом, как уточнила пресс-секретарь Гагика Царукяна, включенная в список блока Иветта Тоноян, Гагик Царукян никому ничего конкретно не предоставлял, и все вопросы будут решаться после выборов 2 апреля. По словам Иветты Тоноян, проявленная Гагиком Царукяном гуманность не имеет никакого отношения к формулировке «предвыборная взятка»: «Если люди подходят и говорят, что у них проблемы со здоровьем, естественно, господин Царукян проявляет человеческую готовность оказать помощь».

Координатор программ общественной организации «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян в беседе с Aravot.am подчеркнул, что если человек обещает после выборов подарить трактор, и если для кого-то это не является обещанием, значит, у такого человека есть проблема с пониманием слова «обещание». Даниел Иоаннисян считает, что положения пункта 6 статьи 19 Избирательного кодекса как нарушались, так и продолжают нарушаться после заявления ЦИК, как со стороны ППА, так и, по имеющимся у них сведениям, со стороны РПА. «Например, в Ванадзоре РПА раздает талоны на бесплатное пользование услугами парикмахерских. Сказали также, что премьер-министр РА Карен Карапетян каким-то избирателям пообещал позаботиться об их лечении. Это ненормальная предвыборная кампания. Кандидаты должны рассказывать о своих предстоящих делах, на мнение избирателей должно оказывать влияние то, над чем те намерены работать после своего избрания, а не обещать одному деньги на это, другому – деньги на лечение», – отметил он.

Мы поинтересовались тем, представляет ли избирательный кодекс Армении юридические основания для того, чтобы из-за этих действий ЦИК лишил ту или иную партию возможности участвовать в выборах? Даниел Иоаннисян ответил, что таким правом ЦИК располагает: «Здесь всего лишь вопрос оценок. Если нарушение будет носить непрерывный и весомый характер, регистрацию об участии партии надо отменить. Кодекс говорит, что когда эта сумма дается взамен обязательного голоса, в этом случае следует привлечение к ответственности. Но в видеоматериалах видно, что в этом случае обязательства отдать голос нет. В противном случае под это определение подошло бы понятие «предвыборная взятка», и вопросом занялась бы уже Специальная следственная служба. Но здесь есть четкое нарушение пункта 6 статьи 19 ИК РА».

Мы спросили у юрисконсульта Антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл» Эрикназ Тигранян, освобождает ли Гагика Царукяна от ответственности то, что он подчеркивает, что подарок можно получить после выборов? Госпожа Тигранян ответила: «Это означает, что он дает обещание. Можно квалифицировать две вещи: есть административная ответственность в виде штрафа, если это делается под именем благотворительности. Все знают Гагика Царукяна как благотворителя, и под этим именем он предоставляет избирателям бесплатную еду, трактора и так далее. В данном случае он переступает черту благотворительности. Он не имеет на это права во время предвыборной кампании. В этом случае предусмотрен административный штраф в размере 1-2,5 млн. драмов».

Эрикназ Тигранян отметила, что действия Царукяна могут быть наказуемы и согласно УК РА: «Если через какого-либо посредника предоставляется имущественное преимущество или право в отношении имущества, то это становится уголовно наказуемым деянием, для которого установлено наказание – лишение свободы сроком на 3-5 лет. Это устанавливается статьей 154 прим 2 УК РА».

Госпожа Тигранян указывает, что важно и то, когда именно кем-то совершается нарушение и осуществляется благотворительность: «Гагика Царукяна привыкли видеть в статусе благотворителя, раздающего деньги, но он должен понимать, что если ведет агитацию, то должен соблюдать правила».

На наш вопрос, может ли ЦИК возбудить дело и оштрафовать или лишить Гагика Царукяна права на участие в выборах, юрисконсульт ответила: «Почему только ЦИК? Есть еще восемь ведущих борьбу партий. Любая из них может обратиться в ЦИК и потребовать возбуждения административного дела, любой может обратиться в ССС и сказать, что нарушаются условия агитации. Удивляюсь молчаливому терпению партий».

На наше уточнение, есть ли в данный момент основания для наложения штрафа на Царукяна, Эрикназ Тигранян ответила: «Да, если его действия мы считаем как обещания под видом благотворительности, то он подлежит привлечению к административной ответственности и штрафу. Благотворительность – то же милосердие и готовность помочь. Человек должен понимать, что эта благотворительность проявляется не вовремя. Это делают в течение 12 месяцев в году, а не во время предвыборной кампании».