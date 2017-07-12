«Серж Саргсян мой боевой соратник, и останется моим боевым соратником. Это аксиома, понимаете?»: Сасун Микаелян

Во время выступление Сержа Саргсяна и Католикоса на первом заседании нового парламента блок «Елк» объявил бойкот и не присутствовал на заседании до тех пор, пока Серж Саргсян не покинул парламент. А в день принесения присяги мэра Еревана Тарона Маргаряна, когда Серж Саргсян вновь выступил с речью, «Елк» принял решение не бойкотировать церемонию. Если принцип в том, чтобы бойкотировать выступления Сержа Саргсяна, почему он был применен в парламенте, а в мэрии – нет? На этот вопрос Aravot.am депутат блока «Елк» Сасун Микаелян ответил так: «Участвовал ли «Елк» в мэрии, не знаю. Ну, а парламент – это несколько иная площадка».

На наше замечание, значит, столичная мэрия – никчемное место, Сасун Микаелян ответил так: «Нет, не никчемное место, мы с этой общей высокой трибуны высказывали наши мнения. Я и тогда говорил, что то было неким протестным шагом. Лично я, естественно, не участвовал бы, потому что в эти годы мы увидели…».

На наш вопрос, почему он лично не участвовал бы, до такой степени не любит Сержа Саргсяна, Сасун Микаелян ответил: «Серж Саргсян мой боевой соратник, и останется моим боевым соратником, это аксиома, понимаете? Но это не значит, что в политическом плане мы не должны так поступать, оставлять принципы».