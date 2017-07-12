Арсине Ханджян и Атом Эгоян призвали «Золотой абрикос» пересмотреть решение о снятии программы фильмов

Канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян от имени мужа – режиссера Атома Эгояна на своей странице в Фейсбук опубликовала открытое письмо, адресованное кинофестивалю «Золотой абрикос», требуя пересмотреть идею о снятии из программы фестиваля фильмов, рассказывающих о ЛГБТ. В программу «Взгляд изнутри и извне» были включены 2 фильма об ЛГБТ. Программа должна была состояться в театре им. Генриха Маляна, принадлежащем Союзу кинематографистов. На днях была распространена информация, что Союз кинематографистов решил снять всю программу, основываясь на «общественном мнении».

Ниже представляем вниманию читателя открытое письмо Арсине Ханджян и Атома Эгояна.

«Мы крайне обеспокоены цензурой Союза кинематографистов, в результате которой было принято решение о снятии с фестиваля фильмов «Золотой абрикос» целой программы. Атом около 10 лет был президентом фестиваля, и ужасно видеть, что фестиваль, который мы с гордостью пропагандируем среди мирового киносообщества от имени режиссеров и их фильмов, которые говорили о таких насущных проблемах прав человека, могут подвергнуться давлению, особенно когда эти идеи должны обсуждаться и освещаться.

Несомненно, наилучший путь воздать дань памяти именитого армянского режиссера Рубена Геворкянца, демонстрировать и распространять новые фильмы, звучащие на армянском языке. Мы никогда не слышали, что может быть изъята целая программа новых фильмов в качества дани уважения памяти кинематографиста. Это утверждение звучит очень нелепо. Мы призываем кинофестиваль пересмотреть это странное решение. Мы призываем кинофестиваль представить программу этой работы, дающей место для размышлений, которая показывает многообразие голосов между нынешней Арменией и Диаспорой».

We are very concerned about the censorship by the Union of Cinematographers and the following decision to cancel an… Posted by Arsinée Khanjian on Montag, 10. Juli 2017

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН