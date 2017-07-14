Приговоренный к заключению иранский режиссер: «Не люблю идти на компромисс»

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф, фильм которого удостоился главной премии второго по значимости конкурса Каннского фестиваля “Особый взгляд”, 12 июля встретился с журналистами. Его картина “Человек чести”, удостоившаяся приза на Каннском фестивале, принимает участие в конкурсной программе «Золотого абрикоса».

«Я рад, что благодаря фильму мне представилась возможность приехать в Армению. Мой фильм рассказывает о том, как общественная структура может столкнуться с личностью, потом поглотить его. Я поднимаю вопрос о том, как эта структура взаимосвязана с государством»,- отметил режиссер.

На вопрос, открыла ли премия Каннского фестиваля дорогу для его фильма на родине, режиссер ответил: «В Иране реакция такая, что государство более чувствительно воспринимает мой фильм, им он, кажется, не нравится… В информационном поле полученный в Каннах приз государственные силы комментируют следующим образом: фильм получил награду за политическую ориентацию, а не за свою художественную ценность».

Речь зашла и о судьбе Джафара Панахи.

Мохаммад Расулоф, являющийся близким другом Панахи сказал, что, к сожалению, Панахи трудно не снимать фильмы, уже двадцать лет, как его деятельность запрещена: «Сегодня Панахи живет в особенных условиях, такое впечатление, что он находится в большой тюрьме, но продолжает общаться с народом, думает о своих фильмах».

На вопрос Aravot.am, как он сегодня охарактеризует иранское кино, Расулоф ответил: «У иранского кино сегодня две проблемы: одна проблема это сериалы, снимающиеся под влиянием голливудских фильмов, и второе это полнометражные большие фильмы закрывающие путь авторскому кино».

Он посоветовал молодым режиссерам обязательно найти путь и довести свои идеи до зрителя.

На вопрос Aravot.am, почему он выбрал тернистый путь и не стал снимать фильмы на более безобидные темы, иранский режиссер ответил: «Над фильмом “Человек чести” я много работал, я не думал о том, чтобы обязательно противопоставить что-то, но с другой стороны я не люблю идти на компромисс».

А есть ли что-то общее между режиссером и Реза – героем фильма “Человек чести”? На этот вопрос Мохаммад Расулоф ответил: «Да, в герое фильма есть что-то и от меня тоже». Режиссер фильма отмечает, что заканчивается фильм довольно оптимистично, хотя и он не ставил перед собой цели вселить надежду: «Не думаю, что вселять надежду – моя обязанность, я поднимаю вопросы. А еще я думаю, что образ героя фильма придаст силы живущим рядом с нами таким же людям».

Иранский режиссер с сожалением отметил, что в Иране нет киноиндустрии, а то, что имеется – всего лишь кинорынок. По его словам люди кино всегда работают в условиях цензуры, и в Иране кино создается за счет больших усилий, самоотверженности и трудолюбия режиссера.

Aravot.am попросил режиссера прокомментировать сходство между фильмом “Человек чести” и “Левиафаном” Звягинцева: «Мне нравится “Левиафан”, однако, на мой взгляд, есть большая разница между двумя фильмами. Думаю, коррупция является актуальной темой очень серьезной проблемой во всем мире».

Мы поинтересовались, какие он успел посмотреть фильмы в рамках «Золотого абрикоса» и какие из них ему понравились. «Я посмотрел очень хорошие фильмы, хотелось бы особенно подчеркнуть картину Софи Гуайет, полагаю, это хороший пример, вселяющая надежду работа для тех, кто хочет снять фильм, но сталкивается с препятствиями»,- ответил режиссер.

Добавим, что Мохаммад Расулоф и Джафар Панахи были арестованы в 2009 году, поводом стали съемки фильма о беспорядках, которые сопровождали президентские выборы в Иране. Расулоф был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в «организации представляющих угрозу национальной безопасности собраний и предательстве», еще на год – за участие в антиправительственной пропаганде. Апелляционный суд снял первое обвинение, сократив срок лишения свободы Расулофа до года. В 2011 году его фильм «До свидания» был включен в программу Каннского фестиваля, и режиссеру разрешили выехать из страны. В 2013 году после показа фильма Расулофа «Рукописи не горят» в рамках Каннского фестиваля в аэропорту Тегерана были конфискованы его паспорт и личные вещи. Сейчас Расулоф выпущен под залог. Его семья живет за пределами Ирана.