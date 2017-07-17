В Москве стартовала программа «Армения глазами друзей»

Елена Хрусталева. В интеллектуальном центре российской столицы на Мясницкой улице стартовала программа «Армения глазами друзей». Мероприятие, организованное общественной организацией ДИАЛОГ, приурочено к стодневному юбилею ее образования.

В мероприятии приняли участие российские парламентарии, ученые, аналитики, представители армянской и башкирской общин Москвы, сотрудники МИД РФ и Посольства Армении в России.

Рафаил Зинуров – первый гость программы

Программу «Армения глазами друзей» презентовал руководитель организации ДИАЛОГ Юрий Навоян. «В рамках программы на разных российских площадках будут представлены значимые страницы истории, культуры и современной жизни Армении, при участии наших друзей разных национальностей», отметил он.

Первым гостем программы стал член Совета Федерации РФ, доктор юридических наук Рафаил Зинуров. Сенатор является автором трёхтомника «Армения: путь тысячелетий…».

Книга изложена в стихотворной форме в духе лучших традиций восточной поэзии с использованием всех существующих исторических источников на русском языке, рассказал Навоян. «Труд башкирского автора и российского политика представляет системную историю Армении с древнейших времен до наших дней в стихотворной форме. Это новый и значимый вклад в арменоведение – подчеркнул руководитель организации ДИАЛОГ.– Рафаил Нариманович глубоко увлечен культурой и историей Армении».

Книга, по словам Навояна, имеет просветительское, энциклопедическое и практическое значение, а также является «ярким примером межкультурного и межконфессионального диалога».

Зинуров: Армянский народ стоит во главе древней цивилизации

Автор трехтомника работал над его написанием долгих восемь лет. Сейчас он называет свою работу справочником по истории Армении, охватившим политику, этнографию и военное дело.

«Армянский народ стоит во главе древней цивилизации, поэтому я и решил написать эту книгу», сказал Рафаил Зинуров.

Армения пережила семнадцать империй, и каждая из них хотела, по словам автора, растворить в себе армянский народ. Но этого не произошло.

Армянам удалось избежать абсорбции благодаря особой ментальности, собственному алфавиту и армянской церкви, считает Зинуров.

Юрий Навоян, отметил, что Рафаил Зинуров является докторантом Института истории Академии Наук Армении, и планирует защитить вторую докторскую диссертацию в Армении.

Сваранц: Труд Зинурова – гражданский подвиг

Доктор политических наук, профессор Александр Сваранц назвал труд Рафаила Зинурова «фундаментальной работой в стихотворной форме». «В эпоху «исторических войн» внутри профессионального сообщества крайне повышается востребованность актуальных объективных исследований, – отметил он в своем выступлении. – Сплошь и рядом имеют место исторические фальсификации, когда достижения одного народа принижаются в угоду другому. Эти спекуляции ничего общего с историей, как с академической наукой не имеют. Труд Зинурова – некий гражданский подвиг».

Особое внимание Александр Сваранц уделил истории многовековых отношений русского и армянских народов, сославшись на слова Президента Армении Сержа Саргсяна. «Президент сказал, что мы, конечно, гордимся этой дружбой, но это ежедневный титанический труд. Особенно, работа с молодежью, – отметил он. – Каждое поколение должно вносить в эту дружбу свой вклад»

Он поблагодарил Рафаила Зинурова за проделываемую им общественную и политическую работу, способствующую укреплению этой дружбы.

Олег Маликов, зампред организации “Землячество Башкортостана” рассказал о том, что деятельность организации направлена на укрепление дружеских отношений между разными народами. Зинуров, по его словам, активно способствует укреплению российско-армянской дружбы.

Благодаря участию Рафаила Зинурова реализован ряд совместных проектов между Башкортостаном и Арменией.

Рафаил Нариманович – разносторонний человек. Будучи известным российским политическим деятелем, он не только пишет книги, но и увлекается скульптурой. Юрий Навоян рассказал, что совместно с московским башкирским землячеством в 2015 году в Совете Федерации организовали персональную выставку скульптур Рафаила Зинурова, которую открыла Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Аналогичную выставку планируется провести в Ереване. После ее завершения, автор намерен подарить свои скульптурные работы на армянскую тематику Национальной галерее Армении.

Участники мероприятия считали странным тот факт, что деятельность Рафаила Зинурова до сих пор не отмечена государственными наградами Армении.

«Имя Рафаила Зинурова народом вписано золотыми буквами в список друзей Армении», отметил Навоян. Он озвучил также имена деятелей из Уфы, Москвы и Еревана, которые на протяжении десяти лет продвигают армяно-башкирские проекты в рамках российско-армянского межрегионального сотрудничества.

В завершении мероприятия автор прочитал отрывок из своей книги об Аварайрской битве.

Пресс-релиз