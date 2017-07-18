Директоры пяти школ, подавших в суд на Даниела Иоаннисяна, отказались от иска: видео

В суде первой инстанции административных районов Ачапняк и Давидашен вчера состоялось слушание иска директора школы номер 64 Ерануи Арутюнян в рамках дела 30 директоров школ и детсадов, обратившихся с иском против общественной организации «Союз информированных граждан». Напомним, что организация во время предвыборной кампании опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров директоров 114 школ и детских садов, которые свидетельствуют о том, что они составляли списки людей в пользу правящей РПА.

Судья Ани Мхитарян отметила, что истец Ерануи Арутюнян должным образом была извещена, однако не явилась в суд: она написала письмо судье, осведомив, что отказывается от иска. Судья отметила, что в ее производстве есть пять подобных дел, где истцы отказались от своих исков.

В беседе с журналистами координатор «Союза информированных граждан» Даниел Иоаннисян отметил, что директоры школ поняли, что они не могут выиграть дело, поскольку действия организации были правомерными.

«Мы не оклеветали кого-либо, невозможно отрицать то, что было»,- отметил он.

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