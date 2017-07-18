На фестиваль «Чумацкий Шлях. Памяти Александра Авагяна» в украинском Меджибоже прибудут гости из Армении

24-25 июля на территории Государственного историко-культурного заповедника «Меджибож», состоится V Всеукраинский фестиваль авторской патриотической песни «Чумацкий Шлях. Памяти Александра Авагяна».

Как сообщила AnalitikaUA.net координатор проекта Елена Оганесян, на фестивале, который пройдет в замке заповедника «Меджибож» традиционно ожидается участие около двухсот представителей из разных регионов Украины, а также гостей из Польши, Армении и Грузии.

«В этом году в Меджибож приглашены также победители и лауреаты Проекта «Моя Родина — глазами детей этносов Украины», которому исполняется 10 лет. Юбилейный Всеукраинский историко-литературный конкурс посвящен теме «Из истории и развития армянской культуры на территории независимой Украины»», — отметила координатор.

В планах организаторов фестиваля, также проведение IX-й научно-практической конференции проекта «Моя Родина — глазами детей этносов Украины».

Елена Оганесян напомнила, что к перспективному плану развития Государственного историко-культурного заповедника «Меджибож» до 2020 года Фестиваль введен, как совместный проект Управления культуры Хмельницкой ОГА, Заповедника, ОО «Армянское общество культурных связей АОКС-Украина» и ОО «Союз армян Украины».

Как известно, Александр Авагян — украинский археолог, спелеолог, музыкант и поэт. Авагян один из основателей украинской скелеоархеологии, автор первой научной систематизации древнеукраинских пещерных сооружений, инициатор и руководитель археологических исследований Лаврских и Зверинецких пещер, подземных сооружений Кирилловской церкви, Мовчанского монастыря, Острожского замка, Ливадийского дворца. Проводил раскопки на Подоле в Киеве, в Староконстантинове, Тульчине, Святогородському монастыре на Волыни, в Бахчисарае в ханском дворце, в Феодосии, Луцке, Каменец-Подольском и др. Первым исследовал Меджибожский крепость.

Напомним, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей.